Jak uvedl ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje (ZZS JčK) Marek Slabý, hlavním důvodem zbudování nové základny v této lokalitě, byl dynamický rozvoj turismu. „Novou základu jsme umístili strategicky v blízkosti vlakového nádraží s výjezdem na hlavní silnici a v dosahu nájezdu na dálnici D3,“ naznačil Slabý.

Místo je exponováno nejen kvůli Veselkých pískovnám, ale v dosahu je i řeka Lužnice, Třeboňská pánev či blata. „Dojezdnost tu byla trochu hraniční, ze zákona je toto území zajištěno stanovištěm Soběslav, ale i tak jsme se rozhodli do tohoto krásného regionu vstoupit,“ podotkl.

Malé prostory stačí

Základna je určena pro výjezdovou posádku dvou zaměstnanců. „Jde o dva záchranáře, a tak nejsou ani nároky na prostor, tak veliké,“ vysvětlil ředitel ZZS. Největší finanční náloží byla garáž. „Sanitní vozidlo je bohužel veliké a nemůžeme se spokojit s běžnou garáží. Stavebně, finančně a technicky včetně malého zázemí je výsledek skvost,“ míní Slabý.

Hejtman a lékař Martin Kuba zmínil, že ho osobně posun krajské záchranky těší. „Zajištění neodkladné přednemocniční péče pro obyvatele jižních Čech je jedna z našich priorit. Když Jihočeši tyto služby potřebují, tak je nutné, aby u nich byla pomoc, co nejrychleji. Oceňuji tuto snahu naplnit, co nejrychlejší dojezd,“ uvedl s tím, že i takové minimální prostory mají racionální využití. „Za mě je to výborné, prostory jsem si prohlédl a s velkou radostí bych si tu střihl víkendovou službu,“ komentoval nadšeně.

Služba se zrychlila

Starosta Veselí nad Lužnicí Vít Rada je tímto počinem potěšen. „Dojezdová vzdálenost do okolních vesnic je ze Soběslavi asi o pět minut delší. Teď jsme to úspěšně zkrátili, a i ze svého okolí už nyní mám dobré odezvy na provedené zásahy, které byly skvělé a pohotové,“ konstatoval starosta.

Mluvčí ZZS Zuzana Fajtlová doplnila, že už ve Veselí osobně sloužila. „Už jsem tu měla jednu službu, a nese to své ovoce. Lidé, ke kterým jsme jeli, kvitovali to, že jsme opravdu rychlí. Vyjížděli jsme k místním pacientům s chronickými potížemi, nebo k úrazům,“ popsala vlastní zkušenost.

Prostory ve Veselí vznikly díky spolupráci Jihočeského kraje, města Veselí nad Lužnicí a vystavěl je soukromý investor. Investice vyšla na necelé dva miliony korun. Záchranáři jsou v tomto objektu v nájmu. Před nedávnem došlo k otevření zrekonstruovaného stanoviště také v Českém Krumlově.

Úplné pokrytí

Jihočeský kraj má podle Marka Slabého na svou rozlohu skvělé pokrytí. „Problémy s dojezdem jsme v podstatě neměli ani tady ve Veselí. Dojezdová doba ze zákona neexistuje, ale máme území rozdělené na taková dvacetiminutová oka, která všude plníme,“ vysvětlil.

INFOBOX: V jižních Čechách momentálně funguje 56 posádek ZZS, kteří vyjíždí k pacientům z 33 základen. Průměrně záchranáři absolvují 250 výjezdu za 24 hodin, tedy 10 za hodinu. Největší vytíženost je v krajském městě a na Táborsku. Zde má záchranář během dvanáctihodinové směny i šest výjezdů, někde jede od jednoho pacienta rovnou k druhému a nevrací se ani na základnu. Nejhorší průjezd je ve špičce v Českých Budějovicích, na druhém místě i co se týká četnosti výjezdů je Tábor.

Obtížné pokrytí je podle jeho vyjádření v příhraničí. „Nejsou tam většinou stálá sídla, u rakouských hranic jsou jen lesy a louky, tam je obtížné základny budovat, ale ani nepředpokládáme, že bychom je tam stavěli, protože by se mohlo stát, že by vyjížděli jen jednou za týden,“ shrnul s tím, že tam není nutné mít prostory. Nebylo by to racionální ani profesionální řešení.

Na to, jak je Jihočeský kraj je pokrytí solidní. „Pochopitelně někde řešíme užší pokrytí třeba i na pomezí krajů, s Vysočinou nebo ve styku s Plzeňským krajem, tam ale krásně fungují smluvní spolupráce s jejich posádkami,“ shrnul ředitel ZZS JčK.

Další výstavba se nechystá

33 základen je podle Slabého pravděpodobně konečné číslo, v nejbližších dvou, třech letech další rozvoj nechystá. „Nepřemýšlíme o budování dalších a dalších výjezdových stanovišť. Třiatřicet je krásné číslo, ale říká se nikdy, neříkej nikdy, může se stát, že ve spolupráci s Dolním Rakouskem postavíme třeba nějakou společnou základnu na hranicích,“ polemizoval o možném projektu.

Aktuálně se chtějí věnovat rekonstrukci starších objektů. „Pokud se neobjeví nutnost, nebo příležitost, budeme spokojeni s tím, že v řídce osídlených oblastech máme first respondery, horskou službu a další složky jako policii a hasiče,“ uzavřel Marek Slabý.