Při výbuchu ve Velkém Depotu přišly o život desítky lidí. Dnes je na místě restaurované barokní trojsoší. Areál kdysi vznikl při velké reformě artilerie v monarchii.

Podle místostarostky Týna nad Vltavou Martiny Sudové, patřil Týn pražskému biskupství a posléze arcibiskupství až do zrušení poddanství v polovině 19. století. Rezidence na náměstí vznikla na přelomu 17. a 18. století. „Základ tvořily původně tři měšťanské domy,“ říká Martina Sudová a připojuje, že jejich hmota je ve zdivu zámku částečně zachována. Velká rekonstrukce muzea proběhla v roce 2014, celkové výdaje na rekonstrukci dosáhly téměř 21 milionů korun, částečně byly pokryty evropskou dotací.

Největším lákadlem nových prostor jsou vltavíny. „Je to top tahák. Všechny jsou z naší sbírky. První expozice se dělala v 80. letech. Muzeum tehdy nakoupilo více než tisíc kusů,“ říká Martina Sudová k bohaté sbírce. Je velkou otázkou, jestli by dnes bylo možné sáhnout k podobnému kroku. Cena zelených polodrahokamů několikrát vzrostla. "Cena by se pohybovala někde úplně jinde," upozorňuje Martina Sudová.

V nově upravené části najdou návštěvníci moderní interaktivní expozici historie Vltavotýnska, jejíž součástí je například i prezentace voroplavby. Patří sem i lokalita Velký Depot nedaleko města. Příští rok by se podle týnské místostarostky měla otevírat stejně nazvaná naučná stezka, začínající u sídliště Hlinky. Má podrobněji představit lokalitu, kde v 18. století vzniklo cvičiště významné pro celou rakouskou monarchii. Stalo se tak v rámci dělostřelecké reformy generála Lichtenštejna, který měl na starosti reorganizaci artilerie. Cvičiště sloužilo kolem 150 let a potom ještě jako vozatajské skladiště. „Od toho je také odvozen název Velký Depot,“ říká Martina Sudová. „Areál byl veliký jako dnešní polovina Týna,“ dodává Martina Sudová.

Bohužel, největší proslulost místo získalo díky zničující explozi, k níž došlo v čase návštěvy Marie Terezie. Neštěstí si vyžádalo desítky obětí. Podle místního podání tyto oběti připomíná vloni restaurované barokní trojsoší, věnované Marií Terezií, ale jak upozorňuje Martina Sudová, není pro to opora v písemných pramenech. Příprava naučné stezky zahrnuje také archeologický záchranný průzkum, je pravděpodobné, že přinese zajímavé výsledky, zdokumentovány budou rovněž někdejší objekty vojenského cvičiště, část je možné lokalizovat v půdoryse, jedna budova je dodnes dochována jako rekreační objekt.

Marie Terezie při své návštěvě Týna v roce 1753 bydlela téměř jistě v arcibiskupských pokojích v prvním patře dnešního muzea, které byly jistě luxusně zařízené. Bohužel písemná zpráva chybí a také z vybavení pokojů se nic nedochovalo, ostatně jako z dalšího mobiliáře arcibiskupského sídla. To mělo například v přízemí kuchyně a spíže.

K atrakcím, které dnes přitahují turisty, patří v Týně nad Vltavou i podzemí. Vstupuje se tam přes městské infocentrum. Obnoveny byly v roce 2008, kdy vznikla i prohlídková trasa.

Kdy přesně chodby vznikly se podle Martiny Sudové neví a není zcela jistý ani jejich účel. „Jinde podzemní chodby propojují měšťanské domy, tady vede hlavní chodba od zámku doprostřed náměstí ke kašně,“ říká Martina Sudová. Protože chodby jsou úzké a jejich součástí jsou dvě studny je pravděpodobné, že systém sloužil jako zásobárna pitné vody. V podzemí je trvale zapnuté čerpadlo a pokud by tomu tak nebylo, voda by chodby zaplavila. „Podle pověstí mají být chodby rozsáhlejší. Mají vést k bývalému hradu nebo až do Hněvkovic, ale takové pověsti mají všude,“ s úsměvem připomíná Martina Sudová bujnou lidovou fantazii.

Mnohem přesnější informace se v Týně dochovaly o plavbě po řece a dopravě soli, kterou připomíná i dodnes dochovaná solnice na levém vltavském břehu. Před sezónou bude v letošním roce otevřena naučná trasa Potahová stezka, která provede turisty po někdejší dlážděné „navigaci“ sloužící ke koňskému potahu lodí.