II. liga, sk. B bude pokračovat v neděli ve Vlašimi. Obě kategorie vedou jihočeské týmy. V mužích je pořadí 1. Čt. Dvory 16 (366,5), 2. Klatovy 13, 3. Sp. Praha B 10, 4. VS Tábor 9 (234,5)… 7. Pacov 4, v ženách 1. VS Tábor 15 (370), 2. Kr. Vinohrady 13… 7. Čt. Dvory 3 (137,66), 8. K. Vary 3 (131).

V kraji budou pokračovat druhým kolem KP mužů a žen ve Veselí v neděli do 10 hodin. V sobotu si zazávodí mladší žactvo v J. Hradci (10). Přípravky sk. A půjdou do boje v pátetk od 17 hodin v Prachaticích.

Soutěž atletických talentů kraje v Č. Budějovicích přinesla kvalitní sport. Nejlepší výkony sezony vytvořili koulaři Vojtěch Stříbrný (Sok) 11,93 a Matylda Vacková (ČD) 9,87, oštěpaři Matěj Kovačík 37,64 a Lucie Ježková 36,88, a výškařka Valerie Matějková (všichni Sokol) se 149 cm.

Z dalších výkonů: 60 m Jonáš Böhm 7,52, Martin Dušek 7,55, Kateřina Hlaváčová (Čéč) 8,21, Lucie Chmátalová (VS) 8,28 - letos druhá v kraji, ml. Jakub Kunzman (ČZ) 8,26, Laura Voldřichová 8,55, Šimona Piskačová 8,56, 800 m Adéla Štefanová 2:21,93 - druhá, Magdaléna Šimánková (všechny Sok) 2:22,80, Nina Zajícová (14, NB) 2:24,14, ml. Tomáš Nevěřil (VA) 2:27,87, Sofie Janowiaková (Sok) 2:44,09, 1500 m Tomáš Čoka (14, Čéč) 4:27,78 - os. rek., druhý v kraji, Vojtěch Kopecký 4:32,02, 60 přek. ml. Matěj Kovačík (oba Sok) 10,67, Matěj Hnízdil (PT) 10,76, Janowiaková 10,12, 100 přek. Martin Oborný (Čéč) 16,49, Jan Šustr (VS) 16,62, Chmátalová 15,28, Ema Albrechtová (Sok) 15,85, výška Marek Volf 182 - druhý, Tereza Čápová 157, Adéla Gregorová (všichni VS) 154, Natálie Pokorná (14, Sok) 151, ml. Tereza Plášilová (NV) 144, dálka Volf 597, Stříbrný 579, Magdaléna Straková (14, Sok) 492, Marika Kouřimová 485, ml. Tony Votava (oba ČZ) 453, Jan Kubák (ČD) 441, Tomáš Klabouch 437, Šimona Piskačová (oba Sok) 468, koule Václav Zeman (14, JH) 11,16, Jan Čoka 10,87, Andrea Rypáčková (VS) 10,45, Hlaváčová 10,31, ml. Zuzana Motejlová (Čéč) 9,44, Lucie Blažková (ČD) 9,13, Tadeáš Čepčány (Čéč) 9,72, oštěp Rostislav Pivec (NV) 35,94, René Steinke (VS) 35,15, Silvie Julie Fiziková (ČD) 30,61, ml. Voldřichová 27,57 - druhá, Simona Lomská (Čéč) 27,14.

A jeden termín "mimo dráhu" - v sobotu 11. června od 11 hodin se v restauraci Metropol v krajském městě uskuteční již páté setkání bývalých budějovických atletů.