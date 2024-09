Všechny soubory navazují na nesmírně úspěšnou sezónu 2023/2024. Podařilo se odstartovat pilotní projekt Balet do škol, prostřednictvím kterého seznamujeme mladé potenciální publikum s aktuálními formami tance, přibližujeme dětem taneční divadlo, jeho krásu i náročnost, a zapojujeme je do pohybu. Jihočeské divadlo slavilo úspěch i na televizních obrazovkách. ČT Art uvedla v sobotu 30. března televizní záznam slavného oratoria Georga Friedricha Händela Mesiáš, který vznikl pod hvězdnou oblohou Otáčivého hlediště v Českém Krumlově.

„Televizní záznam oratoria vznikl ve spolupráci České televize se společností UNITEL a koprodukčně se připojila i japonská veřejnoprávní televize NHK. UNITEL pak zařadil Mesiáše do svého katalogu, kde zastává důstojné místo vedle prestižních inscenací či koncertů, které se objevily v programech festivalů v Salzburgu, Benátkách nebo BBC Proms,“ uvedl kreativní producent Jiří Hubač. Po tomto úspěchu zaznamenala letos v létě Česká televize zastoupena producentem Jiřím Hubačem i taneční inscenaci Egon Schiele – Autoportrét. Režie záznamu se ujal Michal Caban. Na realizaci projektu se opět spolupodílela společnost UNITEL.

Jedním z pomyslných vrcholů divadelní sezóny se stal také nový festival imerzivního a site-specific divadla Jižní Svéráz, který je součástí vítězného konceptu Evropské hlavní město kultury 2028. Své síly v nultém ročníku propojilo Jihočeské divadlo s REZI.DANCE Komařice a Divadlem Continuo. Program během celého léta zahrnoval nespočet různorodých projektů, mimo jiné v budově bývalé pošty, v pivovaru či na lodi, samozřejmě nechybělo ani Otáčivé hlediště v Českém Krumlově, které se stejně jako předchozí rok těší značnému nárůstu návštěvnosti. Skvělé divácké návštěvnosti se těší i ostatní scény Jihočeského divadla, v průběhu celé sezóny 2023/2024 zavítalo na představení celkem přes 120 000 diváků. „Nejkrásnějším překvapením bylo, jak nultý ročník, tedy úplně nový festival, přijali diváci. Protože návštěvnost byla téměř 98 %, což znamená zhruba 20 000 diváků. Věděli jsme, že je o tento typ divadelních zážitků na jihu Čech zájem, ale tak extrémní zájem jsme nečekali. Je to obrovskou motivací pro přípravu dalšího ročníku festivalu v roce 2026,” doplňuje ředitelka Martina Schlegelová.

close info Zdroj: Deník zoom_in Zhodnocení uplynulých sezon na českokrumlovském otáčivém hledišti.

Jihočeské divadlo vstupuje do nové sezóny s upraveným vizuálním stylem od grafického dua David Šrot a Darjan Hardi, jak je patrné z již zveřejněných vizuálů připravovaných sedmnácti premiér. Autorem fotografií je renomovaný fotograf Pavel Hejný. 105. sezónu Jihočeského divadla otevře operní soubor Zahajovacím koncertem opery, při němž zazní výběr toho nejlepšího z českého operního repertoáru. Už v říjnu se můžeme těšit na první z premiérových představení, a to na provokativní drama Monstrum v režii Kateřiny Letákové, které uvedeme 18. října Na Půdě. Velmi vytížený bude především listopad, kdy nás čekají hned dvě premiéry po sobě. Svou první premiéru sezóny Slovanské tance představí baletní soubor v DK Metropol 1. listopadu. Hned o den později, 2. listopadu v budově Jihočeského divadla, připomene další premiérou činohra jeden z nejkontroverznějších momentů lidské historie v inscenaci Manhattan Project. Divadelní animák o hledání přátel napříč vesmírem s názvem Uneste mě, prosím pak představí v premiéře 16. listopadu Malé divadlo. Operní soubor se svou první premiérou sezóny vyčkává až do 6. prosince, kdy ve světové premiéře uvede rodinnou operu Pinocchio v DK Metropol. Milovníky opery, kteří se nemohou prosincové premiéry dočkat, potěší cyklus komorních koncertů v Jihočeském muzeu pod názvem Jihočeská matiné. Nejbližší termíny koncertů jsou již zveřejněny, a to 12. října a 23. listopadu.

EDU centrum A3D oslaví v roce 2025 desetileté výročí svého fungování. A stejně jako v letech minulých pokrývá velkou paletu činností a aktivit, které nabízí návštěvníkům Jihočeského divadla. Kromě workshopů pro školy, letních příměstských táborů a akcí pro skupiny i širokou veřejnost, pravidelně připravuje také celoroční kurzy. Ve své tradici pokračuje i Baletní škola, která při Jihočeském divadle funguje přes 25 let a v současné době čítá přes 120 žáků. „Od sezóny 2024/2025 spouštíme kurz Drama club 60+ ve spolupráci se Švestkovým dvorem a divadlem Continuo, naši senioři tak naváží na letní spolupráci v rámci festivalu Jižní svéráz na inscenaci Zatím, do té doby, navždy,” doplňuje umělecký šéf EDU centra A3D, Vít Piskala.

close info Zdroj: Se svolením Jihočeského divadla zoom_in Nový divadelní merch. Diváci si mohou pořídit dřevěné brože, zátky a manžetové knoflíčky s duší Jihočeského divadla.Pro fanoušky, kteří by rádi měli kus Jihočeského divadla stále při sobě, byl na dnešním tiskovém setkání představen nový divadelní merch s názvem Letokruhy Jihočeského divadla. Po třiatřiceti letech byla vysloužilá jevištní prkna využita právě k výrobě dřevěného merche, který bude k zakoupení na pokladně Jihočeského divadla od 14. října. Diváci si tak mohou pořídit dřevěné brože, zátky a manžetové knoflíčky s duší Jihočeského divadla.

Hned z kraje sezóny zazářilo Jihočeské divadlo i v nominacích celostátní Ceny Thálie 2024. V rámci širší nominace 31. ročníku Cen Thálie byl za Malé divadlo odbornou porotou pro obor Loutkové divadlo nominován Martin Dobíšek za herecký výkon v inscenaci Jihočeská odysea. Širší nominace putuje i do baletního souboru, a to Františkovi Vlčkovi za sólovou roli v inscenaci Egon Schiele - Autoportrét. Své místo v širších nominacích si vybojoval i operní soubor. Za Jihočeské divadlo byla odbornou porotou pro obor Opera nominována mezzosopranistka Markéta Cukrová za roli Rosiny v inscenaci Lazebník sevillský.

Během měsíce října se mohou fanoušci divadla těšit také na devátý ročník celorepublikového festivalu nového divadla Malá inventura, na kterém Jihočeské divadlo letos podruhé spolupracuje. Za České Budějovice je pořadatelem festivalu Kredance, z. s. ve spolupráci s Novou sítí a Výměníkem1. Program festivalu bude zahájen 6. října Na Půdě v Jihočeském divadle s inscenací Džípy v podání Divadla Letí. Na Půdu se pak Malá inventura vrátí ještě jednou, a to 20. října s A studiem Rubín a inscenací Instanbulská úmluva. S festivalem však zavítáme mimo jiné i do DK Metropol, kde 11. října ožije příběh nejúspěšnější skupiny v dějinách české populární hudby. Do víru devadesátých let nás přenese inscenace The Legend of Lunetic. Celý program letošního ročníku Malé inventury najdete na webu Kredance.

S využitím tiskové zprávy Jihočeského divadla