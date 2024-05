Balet Julie a Romeo zakončí zimní sezónu Jihočeského divadla. Slavný Shakespearův příběh dostal novou tvář.

Balet Julie Romeo v Jihočeském divadle. V popředí Paolo Terranova, František Vlček. | Foto: Pavel Hejný

Poslední premiéru zimní sezóny uvedlo Jihočeské divadlo v Českých Budějovicích 2. května 2024. Diváci byli pozváni na taneční divadlo Julie a Romeo v moderním pojetí v DK Metropol.

Choreografové Ondřej Vinklát a Tomáš Rychetský vytvořili pro baletní soubor Jihočeského divadla zcela novou taneční inscenaci o dvou milencích v režii Dodo Gombára a na původní hudbu současného hudebního skladatele Ivana Achera. „Již název představení naznačuje, že onen slavný Shakespearův příběh bude v našem provedení uchopený jinak. Po dlouhých úvahách s tvůrčím týmem před námi stál koncept se změněným kódem vyprávění. Uvědomili jsme si, že to nebude jednoduché. Být věrni časem prověřenému příběhu a přitom ho interpretovat jinak, ale byl bod, kdy v nás vzplanulo nadšení pustit se do něčeho nového a námi dosud neprobádaného,“ upřesňují choreografové Ondřej Vinklát a Tomáš Rychetský.

Balet Julie Romeo v Jihočeském divadle. Sophie Debou, Mai Iwamoto.Zdroj: Pavel Hejný

Nesmrtelný příběh o lásce, která nezná hranic, je tentokrát zasazený do místa, kde by ho divák nejspíše nečekal. Dva milenci se v režii Dodo Gombára setkají v domově důchodců.

Umělecký šéf baletu Lukáš Slavický doplňuje: „Jako umělecký šéf baletu se domnívám, že je nesmírně důležité takto známý příběh obléknout do nového hávu a pokusit se tak nabídnout divákům, zcela nový a neotřelý pohled. V neposlední řadě je to také velká výzva pro tanečníky našeho souboru, kteří vstupují do nového světa pohybového a dramatického divadla. Jsem velice potěšen, že tato inscenace mohla vzniknout právě v Jihočeském divadle a pevně věřím, že naše pojetí a výkony všech zúčastněných chytí diváky za srdce!“

Balet Julie Romeo v Jihočeském divadle. Paolo Terranova.Zdroj: Pavel Hejný

Už v dubnu uvedlo Jihočeské divadlo dvě premiéry. Studiová scéna Na Půdě představila 5. dubna činoherní inscenaci Cyrano z Bergeracu, kde v adaptaci klasického románu Edmonda Rostanda širák odhazuje v dál Tomáš Drápela za režijního vedení Adama Svozila. Operní soubor uvedl 12. dubna inscenaci Lazebník sevillský. O hudební nastudování grotesky z časů bílých paruk se postaral Martin Peschík. Režisérské kormidlo společně svírali Miřenka Čechová a Petr Boháč.

Balet Julie Romeo v Jihočeském divadle. Taťána Kupcová, soubor baletu JD.Zdroj: Pavel Hejný

Jaro přineslo v Jihočeském divadle i další novinky. Například Malé divadlo uvedlo v březnu unikátní projekt Jak vytáhnout kořeny. Nabízí skutečný příběh o hledání sebe sama v podání Elišky Mesfin Bouškové, která diváky provází svým životem. A s projektem chce Malé divadlo oslovit i střední školy a domovy pro seniory. Také v březnu poskytlo Jihočeské divadlo prostory pro mladé herce z Pelhřimova, Plané, Českých Budějovic, Brna i Jindřichova Hradce, a to v rámci akce Stylem - krajské přehlídky mladého divadla s postupem do národního kola v Ústí nad Orlicí (Mladá scéna) či Písku (Šrámkův Písek). Na celostátní přehlídku divadelních souborů nakonec postoupil soubor Dveře dokořán ZUŠ Pelhřimov s inscenací x+?=!. Národní kolo v Ústí nad Orlicí na doporučení poroty navštíví ZUŠ Bohuslava Jeremiáše z Českých Budějovic s inscenací Kolotoč. Do března se vešla i premiéra projektu Balet do škol. Tento projekt vznikal více než rok. Členové baletního souboru Jihočeského divadla včetně šéfa souboru Lukáše Slavického navštívili ZŠ Pohůrecká a předvedli ve třech hodinových blocích, určených pokaždé pro cca 50 žáků, co obnáší zaměstnání tanečníka.