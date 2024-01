S první únorovou premiérou se 9. února představí operní soubor JD, který uvede inscenaci Jakobín v režii Moniky Hliněnské a v hudebním nastudování Davida Švece. Opera Jakobín od Antonína Dvořáka nabízí příběh s historickým pozadím Velké francouzské revoluce podaný s láskou, hlubokým citem, ale i s laskavým humorem. „Jedním z hlavních rysů opery Jakobín je motiv hudby, která dokáže napravit křivdy minulosti, překonat společenské a ideové rozdíly a vyléčit nejedno bolavé srdce. Nezřídka se právě hudba stává také doslova hybatelem děje,“ doplňuje dramaturgyně Marie Špalová.

Našli v archivu i původní partituru

Jakobína uvádí Jihočeské divadlo v rámci Roku české hudby. Jak upozornil ředitel opery Tomáš Ondřej Pilař, dílo bylo vybrána také proto, že pro letošní Rok české hudby už bylo ohlášeno několik projektů spojených s Bedřichem Smetanou, a přitom Antonín Dvořák také patří k velikánům české hudby. A opera Jakobín ve srovnání se známější Rusalkou je neméně hodnotným dílem z hlediska hudby, ale je mnohem méně uváděna. „Jakobín patří mezi klenoty české hudby,“ zdůraznil dirigent David Švec a připojil, že v opeře hraje velký orchestr, velký part zde má harfa, varhany a bohatě jsou zastoupeny i ostatní nástroje. Jako dětský sbor bude zpívat Canzonetta, protože se rozhodli v JD podle Davida Švece střídat v inscenacích dva známé českobudějovické dětské sbory Jitřenku a Canzonettu.

V přípravě opery se uvažovalo o tom, jestli se nevrátit k původní variantě díla. V opeře samé se totiž zkouší menší hudební dílo, které pak ale celé nikde v závěru nezazní. V původní verzi bylo, ale Antonín Dvořák závěr později přepracoval. „Původní verzi jsem našel v Národním divadle v archivu, přepsali jsme ji do moderních partů a bylo by to zajímavé vystoupit s tím, co nikdo sto let neslyšel,“ říká David Švec. Ale nakonec v JD uznali, že v nové variantě je Jakobín lepší a z nalezeného díla si „vypůjčili“ jen několik minut.

Jihočeské divadlo chystá nové premiéry. Návrhy kostýmů pro operu Jakobín.Zdroj: Jihočeské divadlo

Druhou premiéru roku uvede činoherní soubor JD 16. února a bude se jednat o inscenaci Beckham, jejímž autorem je oceňovaný dramatik, scenárista a režisér Petr Zelenka. Komedii ze zákulisí bulvárních médií, která vypráví reálný příběh Davida Beckhama a jeho sekretářky, bývalé glamour modelky, Rebeky Loos, uvede divadlo v režii Martiny Schlegelové.

Nestrašit děti, ale připomenout kachničky

Poslední únorovou premiéru připraví 24. února Malé divadlo. Jedná se o inscenaci GaGa v režii Štěpána Gajdoše a dramaturgii Davida Košťáka. Inscenace pojednává o skutečné události, ke které došlo 10. ledna 1992 v Tichém oceánu. Silná bouře tenkrát smetla z paluby nákladní lodi kontejner obsahující 28 tisíc gumových kachniček. Témata, která se linou inscenací GaGa, jsou ekologie, recyklace nebo ochrana životního prostředí. Představení je určené pro děti od tří let. Nemá děti strašit, ale podpořit u nich přirozený vztah k životnímu prostředí. Jedná se o nonverbální inscenaci, takže kachničky sice několikrát zapískají ale představení je beze slov.

Má se ukázat, jaký dopad může mít činnost člověka. Ale přitom není bez zajímavosti, že „vyplutí“ tisíců kachniček na volný oceán umožnilo třeba oceánologům lépe zmapovat vodní proudy nebo upozornilo na obří ostrov plastového odpadu, který putuje oceánem a přibírá další a další odpad.

Přehlídka mladých divadel

Na mládež, ale o něco starší, je zaměřena přehlídka mladého divadla Festival Stylem, který se i letos uskuteční v Jihočeském divadle. „Festival Stylem, plní funkci krajské postupové přehlídky v rámci struktury amatérského divadla. To znamená, že když se v jižních Čechách urodí nějaké středoškolské představení, které si brousí zuby na to, zahrát si na Šrámkově Písku, v Ústí nad Orlicí, či v Hronově, musí se přihlásit k nám. Je to zároveň jedinečná šance zahrát si na profesionální scéně Jihočeského divadla, často totiž tyto soubory zkouší ve třídách na školách, či v ZUŠkách,“ říká Vít Piskala, šéf Ateliéru 3. Ateliér 3 D připravuje kromě jiného v JD doplňkové programy pro diváky, prohlídky divadla nebo akce pro školy. Přihlášky najdou zájemci na webu JD, členům souborů musí být více než 15 let. Přehlídka se dříve konala v Českém Krumlově.

Vloni i letos se k účasti chystá i soubor, který zastřešuje budějovická Ovečka, organizace, která pomáhá dětem s Downovým syndromem. „Nacvičujeme pilně,“ řekla babička jedné z mladých hereček Marie Langmannová a doplnila, že sama třeba pomáhá jako divadelní švadlena. Ocenila i jiný počin divadla. Je členkou budějovického seniorského Klubu Aktiv a spolu s dalšími seniory využívá slevu na vstupném, kterou pro všechny seniory JD poskytuje. „Jsme rádi, že nám divadlo slevu dává,“ vyzdvihla Marie Langmannová.

Jižní spojka

Jihočeské divadlo se v příštích týdnech představí i v Praze. V únoru se tam uskuteční pátý ročník přehlídky souborů Jihočeského divadla Jižní spojka. V rámci přehlídky navštíví soubory pět pražských divadel a odehrají pět inscenací. Festival zahájí inscenace Leni, které činohra JD odehraje v Činoherním klubu 18. února. Následovat bude inscenace Švejk 2022, se kterou se činoherní soubor JD představí v Divadle Komedie 26. února. Ve Stavovském divadle uvede baletní soubor Jihočeského divadla 27. února taneční představení Tristan a Isolda. Soubor Malého divadla přiveze svoji inscenaci Spaghetti Futurista! do Divadla VILA Štvanice hned dvakrát, a to 28. a 29. února. Celou přehlídku uzavře inscenace Autorka, která bude ke zhlédnutí 4. března v Divadle NoD.