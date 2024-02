„Prvního už jsem měla zase být na galavečeru operety a vítat hosty jako ředitelka, ale měla jsem takovou rýmu, že nebylo možné jít mezi diváky. Nastoupila jsem až druhého, to jsem byla v kanceláři od rána do večera,“ vzpomíná na svůj první den v ředitelském křesle Martina Schlegelová. Stále si prý ještě zvyká. „Zatím první pocity byly pozitivní, i když teď je to hrozně náročné období,“ usmívá se.

Stále ještě trvají některé povinnosti z éry jejího uměleckého šéfování, a tak se kromě vedení divadla momentálně věnuje i přípravě nové činoherní premiéry – jde o hru Petra Zelenky Beckham. „Ještě budu dodělávat novou inscenaci na otáčko, která je rozzkoušená z loňska. Ale potom jsem do konce roku všechno zrušila,“ doplňuje nová ředitelka Jihočeského divadla. Zda jí režírování bude chybět, neví. „Předpokládám, že se k režii občas dostanu. Na začátek příštího roku jsem si naplánovala malý projekt na naši Půdu,“ prozrazuje.

Hrdinský skok do řeky. Muži zachránili v Budějovicích tonoucího z ledové Malše

Martina Schlegelová vystřídala Lukáše Průdka, jenž se stal ředitelem Dejvického divadla, které v minulosti v Jihočeském divadle hostovalo. Další spolupráci se prý Martina Schlegelová rozhodně nebrání. „Dejvické divadlo má tady dveře otevřené, jednáme o tom,“ říká. Vést Jihočeské divadlo bude podle náměstkyně primátorky pro kulturu Zuzany Kudláčkové šest let, ve výběrovém řízení porazila dalších pět uchazečů. „Měla jsem pocit, že tady máme rozpracovanou nějakou práci, která mě zajímá, a že bych v tom chtěla pokračovat,“ objasňuje Martina Schlegelová, proč se o místo ucházela.

Zkušenost s vedením činohry se hodila

Nová ředitelka Jihočeského divadla Martina Schlegelová.Zdroj: Deník/Kamila ŠmídováJako ředitelka Jihočeského divadla má Martina Schlegelová hodně povinností, mimo jiné například personální řízení. „Ředitel si vybírá umělecké šéfy, stará se o tým v nejvyšším patře managementu,“ uvádí příklady. Zabývá se také strategiemi rozvoje divadla, jeho financováním, marketingem atd. Divadlo reprezentuje. „Člověk vystupuje jako zástupce divadla a to nejenom v těch právních úkonech, že podepisuje smlouvy, ale i navenek do médií, pro jednání s veřejnou správou, s veřejností,“ konkretizuje Martina Schlegelová.

Chce se podílet také na vedení uměleckých souborů. „K tomu patří schůzky s uměleckými šéfy, konzultace repertoáru, uměleckého směru,“ přibližuje dále Martina Schlegelová. I když je to jiná práce než předchozí, zkušenost s vedením činohry se hodila. „Určitě je dobře, že člověk divadlo zná zevnitř, ví, jak funguje, zná ty lidi, jak jsou nastavené procesy, zná kontext města a historii různých otázek, které se tu řešily,“ připouští Martina Schlegelová. Čerpá však také z doby, kdy působila jako ředitelka pražského divadla Letí.

Dočasně nyní pozici umělecké vedoucí činohry Jihočeského divadla zastává dramaturgyně Olga Šubrtová. „Olga avizovala, že to nechce dělat dlouhodobě, takže plán je, ideálně ještě v letošním roce, předat štafetu dál,“ říká Martina Schlegelová. Do činohry od ledna nastoupil nový kmenový režisér Jakub Čermák, který tu v minulosti nastudoval inscenaci Hamleta.

Evropské hlavní město kultury se blíží

Jednou z hlavních výzev, které Martinu Schlegelovou čekají, je projekt Evropské hlavní město kultury (EHMK) 2028. „Zřejmě jako hlavní partner budeme zajišťovat divadelní festival Jižní Svéráz,“ uvádí. Letos se uskuteční nultý ročník jmenovaného festivalu, který nabízí divadelní představení pod širým nebem nebo na neobvyklých místech, přímo pro která tyto inscenace vznikly. Prodej divadlo zahájilo 8. prosince a ještě před Vánocemi už byla některá představení vyprodaná. „Máme velkou radost, že měl festival okamžitý pozitivní ohlas u diváků,“ pochvaluje si ředitelka Jihočeského divadla. Festival se bude pak vracet jako bienále, tedy v roce 2026, v roce 2028, kdy se České Budějovice stanou Evropským hlavním městem kultury, a měl by pokračovat i dále. „Je to náročný projekt, protože festival takového typu v České republice není, dokonce ani ve střední Evropě,“ tvrdí Martina Schlegelová a vysvětluje dál: „Mohl by to být pěkný mezinárodní festival, který by byl navázaný nejen na České Budějovice, ale vůbec na celý Jihočeský kraj.“ Divadlo na akci Jižní Svéráz spolupracuje i s Českou centrálou cestovního ruchu Czech Tourism. „Je to příležitost pro celý kraj, jak tady mít něco stejně unikátního jako je otáčivé hlediště,“ dodává. Divadlo se bude do EHMK zapojovat i dalšími projekty. „Náš operní soubor například uvede symfonii kombinovanou se slam poetry,“ jmenuje Martina Schlegelová.

Jihočeské divadlo připomene ztroskotání, po němž pluly oceánem tisíce kachniček

Řešit bude muset Martina Schlegelová také scény Jihočeského divadla. „Působíme ve třech budovách a všechny jsou z různých důvodů nevyhovující,“ líčí, o co jde, nová ředitelka a pokračuje: „Dlouhá léta se řešila stavba nového divadla a do stávajících budov se prakticky neinvestovalo, teď už to dospělo do takové fáze, že je třeba urychlené hledat jiné možnosti – tedy revitalizovat stávající prostory, případně hledat náhradní sály.“ O tom nyní jedná se zřizovatelem Jihočeského divadla, kterým je město České Budějovice.

Na co se nyní Martina Schlegelová nejvíce těší? „Na to, až dozkouším a budu chvíli dělat jenom jednu práci,“ směje se nová ředitelka Jihočeského divadla.