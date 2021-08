Prostředí Malého jezu v Českých Budějovicích vyměnilo za své jeviště Malé divadlo. V úterý a ve středu tu sehrálo letní open-air klasiku o nejslavnější vraždě v dějinách českého dramatu. Maryša: Příběh vraha se sem vrátí ještě v úterý, vstupenky jsou ale již vyprodané.

Jihočeské divadlo a hra Maryša u Malého jezu v Českých Budějovicích. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

Kdo má ale chuť přenést se z hlediště pod širým nebem do malebné moravské vesnice, kde, jak inzeruje samotné divadlo, „jedna holka narve jistýmu zmetkovi do kafe takovou dávku arzénu, která by otrávila i celej malebnej moravskej kravín,“ má šanci ještě pořídit lístky na páteční či sobotní představení na zámku v Blatné. Začátkem září bude Maryša míchat svůj pověstný nápoj v Kvítkovicích.