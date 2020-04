„Výtěrové tyčinky jsou segmentem, který je v podstatě nedostatkovým zbožím od samého počátku,“ vysvětluje Ivana Stráská. „Vždy jedeme téměř do jejich vyčerpání, kdy je následně dovezena další zásilka. Takže jsme zatím nemuseli přestat testovat, pokud vím, ale nedostatkový materiál to opravdu je. Dalším problémem jsou izolační kity (tedy plastové „nádobky“ na zkumavky se vzorky). Ale i zde ve finále zásobování funguje.“

Odběrový a testovací materiál se na kraj dodává centrálně. „Měli bychom rádi větší zásoby, ale to není v této chvíli možné,“ dodává hejtmanka.

Její slova potvrdili i ředitelé dvou jihočeských nemocnic, té strakonické a jindřichohradecké, zatímco v Písku, Prachatických nebo Českém Krumlově jich mají zatím dostatek.

„Zatím tyčinky máme, ale dost jich není, je to problém,“ potvrdil se ředitel jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský. „Jinak ale funguje všechno, tak jak má, a kapacitně na všechno stačíme. V průměru děláme kolem padesáti odběrů denně, od nás je posíláme do laboratoře Akademie věd do Třeboně.“

Naproti tomu v Prachaticích je tyčinek v současné době dost. „Dostali jsme je od holdingu jihočeských nemocnic i s dalšími zásobami, přišly i roušky a respirátory FFP2,“ shrnul stav ředitel Michal Čarvaš.

Právě v sedmi jihočeských nemocnicích jsou odběrová místa, v každé jedno. Po počátečním náporu, kdy se u nich tvořily fronty, už dnes všude panuje relativní klid.

Ve Strakonicích si zvou pacienty na odběry po pěti minutách, aby se nepotkávali, v Českém Krumlově mají počet odběrů omezený zatím na dvanáct denně – s tím, že kdyby bylo třeba, kapacitu by navýšili. Zatím to ale stačí.

Více lidí najednou se v odběrovém místě v Písku sešlo jen 30. března, kdy zahájilo provoz. „U nás nabíráme zhruba dvacet lidí denně a málokdy jich tu je víc najednou,“ popsala přímo z terénu písecká laborantka Dominika Vyskočilová. „Vzorky si vyšetřujeme tady u nás v nemocnici, v naší vlastní mikrobiologické laboratoři.“ I tam mají odběrový materiál připravený na několik týdnů.

Laboratoře stíhají bez problémů

Vzorky u odběrových míst se testují v šesti laboratorních pracovištích: v laboratořích nemocnice v Českých Budějovicích, Strakonicích a Písku a také v laboratořích Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích, Mikrobiologického centra Algatech AV ČR v Třeboni a Katedry Medicínské biologie Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V Biologickém centru AV ČR testují v ostrém provozu od pondělí 23. března a zatím otestovali téměř šest stovek vzorků. „Testujeme přibližně sto testů denně, podle toho, kolik nám toho přivezou,“ vysvětlila Daniela Procházková z Biologického centra AV ČR. Otestují všechno, co k nim dorazí, odmítat nemusejí nic. „Nemáme ani problém s nedostatkem izolačních kitů. Potřebný materiál na provádění diagnostických testů máme v zásobě na několik týdnů.“

Samoplátci mají smůlu

Jihočeši bez symptomů, kteří by se chtěli nechat otestovat pro jistotu a za peníze, se nemají kam obrátit. Nejbližší laboratoře, kde je otestují bez doporučení lékaře nebo hygienika, jsou v Praze.