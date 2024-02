Velké masožravky vytvářejí z květů voňavý bazén až s třemi litry šťávy. Koho nalákají svou vůní, ten padne do lepkavé šťávy a je ztracen. Nádherné masožravky i nebo třeba orchideje dracula vampyra, které jsou původem z ekvádorských hor, ukazuje výstava v Jihočeském muzeu. Najdete tu i rostlinu vanilky.

Výstava exotických květin v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích. | Video: Edwin Otta

Téměř deset tisíc lidí navštívilo vloni výstavu orchidejí, sukulentů nebo exotických zvířat v Jihočeském muzeu. Další ročník výstavy pořádají v muzeu od 16. února 2024 ve spolupráci s pěstiteli orchidejí nebo Jihočeskou ZOO.

K nejvzácnějším kouskům patří opičí orchideje z Ekvádoru. Možnost vidět tyto květy v Českých Budějovicích je skutečně unikátní. Podle spoluorganizátorky výstavy Markéty Aubrechtové rostou v horském pralese. Jsou proto těžko pěstovatelné jinde. Do Českých Budějovic byly dovezené z Německa, kde má soukromý pěstitel největší evropskou sbírku. Podle druhého autora výstavy Martina Dlouhého jsou uchovávány jen za pomoci klimatizace, fukarů, zvlhčovačů vzduchu a dalšího technického zázemí. V domovském horském pralese totiž rostou ve výšce dva až tři tisíce metrů nad mořem, kde je chladno stoprocentní vlhkost vzduchu. Opičí orchideje dostaly své jméno proto, že rozvité květy připomínají malé opičky. Zajímavé je ale i jejich latinské jméno dracula vampyra.

Vedle orchidejí, k nimž patří i vanilka v jedné z vitrín, jsou na výstavě bohatě zastoupeny i masožravé rostliny - láčkovky. Většina si hmyzem vylepšuje jídelníček, protože z půdy mají nedostatek živin. „Ty, které rostou na zemi, uloví i malé myši,“ říká Martin Dlouhý. Ve velikém květu položeném na zemi jsou dva až tři litry lepkavé trávící šťávy. Zároveň rostliny vydávají vůně, které lákají kořist. A když hmyz nebo zvíře padnou do květu, nemají už šanci z lepkavé pasti uniknout a postupně je rostlina stráví.

„Orchideje jsme svezli z různých zemí, z Německa, z Rakouska, z Holandska, většinou od známých a kamarádů. Pěstitele jsme objížděli týden. Dali nám i přístupové kódy do pěstíren, protože jsme jezdili od rána do noci,“ říká k přípravě výstavy Martina Aubrechtová. A Martin Dlouhý dodává, že květů je v expozici několik tisíc a s vozíkem za auto se otočili pětadvacetkrát. Opravdu vzácné orchideje, které lze také vidět na výstavě, vyjdou až na desítky tisíc.

Na výstavě jsou bohatě zastoupeny i sukulenty nebo tilandsie. Květiny si lze i koupit. Kdo si bude chtít pořídit orchidej, vhodnou i pro začínajícího pěstitele, měl by si připravit od 250 do 1400 korun. Většina nabízených bude za 500 až 700 korun. Vstupné na výstavu činí 60 korun, snížené 30 korun a rodinné 130 korun. Otevřeno bude včetně pondělí až do 3. března 2024. Komentované prohlídky se konají 21. a 28. února 2024.