Holding nemocnic, který patří pod Jihočeský kraj, nyní podle hejtmana Martina Kuby navýší počty operací, a to dokonce na vyšší úroveň, než jaká byla před epidemií koronaviru. "Za tím, aby se to povedlo, je hodně práce," uvedl v úterý 20. září Martin Kuba. Navýšení kapacit je umožněno jednak technickými opatřeními, například v Českých Budějovicích se postupně uvádějí do provozu nové sály v rekonstruované části nebo v Prachaticích vzniká samostatná jednotka intenzivní péče pro ortopedii, jednak lepšími personálními možnostmi, protože personál již není vázán mimořádnými opatřeními. K rozšíření dojde postupně do konce roku. Od ledna už všechny nemocnice holdingů kapacity zvýší.

Čekací doba na výměnu kyčelního kloubu je na jihu Čech jeden až dva, ale i tři roky. Z holdingu, který má zařízení ve všech okresních městech, provádějí ortopedické operace, jako jsou třeba náhrady kloubů, v Písku, Táboře, Prachaticích, Českých Budějovicích a Jindřichově Hradci. Už od letošního září se bude v nemocnicích kraje zvyšovat počet operací. Příští rok se má celkem uskutečnit 2502 operací kolenních nebo kyčelních kloubů s umělými klouby. V roce 2021 to bylo celkem ve všech jihočeských nemocnicích 1390 operací. Navýšení počtu operací ale neznamená, že v horizontu několika měsíců se podaří odoperovat všechny potřebné pacienty, starší případy, odložené kvůli koronaviru i nové pacienty. Představitelé nemocnic upozorňují, že velké množství pacientů nebude možné ani při nových počtech odoperovat třeba během několika měsíců. I když se kapacity navýší řádově třeba o polovinu i více. Kdo má ale zájem o dřívější operaci, může se třeba z Českých Budějovic ucházet o operaci jinde.

Aktuálně se čeká v Táboře a Jindřichově Hradci na kloubní náhradu kyčle nebo kolene rok, v Prachaticích nebo Písku rok až dva a v Českých Budějovicích až tři roky, protože zde mají největší počty pacientů a tedy i operací.

