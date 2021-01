Dostatečná kapacita lůžkového fondu jihočeských nemocnic podle mluvčí holdingu Ivy Novákové umožnila přijetí tří pacientů z Karlovarského kraje. První pacient byl transportován ve středu 13. ledna z Nemocnice v Chebu. Pacient byl hospitalizován na Infekčním oddělení Nemocnice České Budějovice.

Druhý pacient byl Leteckou záchrannou službou Armády České republiky přepraven do Nemocnice Jindřichův Hradec. Pacient je zde napojen na umělou plicní ventilaci.

„Transport proběhl bez komplikací. Pacient je v pořádku v nemocnici v Jindřichově Hradci. Přebírali jsme ho od letecké záchranné služby. Je to pacient, který byl léčený na ARU v nemocnici v Chebu, kde je přetížená intenzivní péče. A tak tomuto pacientovi bylo poskytnuto v jindřichohradecké nemocnici ventilované lůžko a intenzivní péče,“ řekl k vážnému případu hradecký primář ARO Vít Lorenc. Ke čtvrtku je podle něho v jindřichohradecké nemocnici hospitalizovaných 40 pacientů s onemocněním covid-19. Přibližně pět jich je v kritickém stavu na ARO.

„V průběhu čtvrtka přijme k neinvazivní ventilaci Infekční oddělení Nemocnice České Budějovice pacienta z Nemocnice Sokolov,“ uvedl krajský koordinátor intenzivní péče pro nemocné koronavirem prim. MUDr. Richard Tesařík.

V jihočeských nemocnicích je hospitalizováno aktuálně 418 pacientů, z toho 49 na lůžkách intenzivní péče, 18 pacientů je napojeno na umělou plicní ventilaci.

„V jihočeských nemocnicích jsme byli během krize vždy schopni postarat se kvalitně o všechny Jihočechy, jejichž průběh infekce vyžadoval nemocniční péči. Vím, že tento úkol zvládneme i v dalších týdnech. Proto můžeme přijmout i pacienty bojující o život z nemocnic Karlovarského kraje, které již nemají volnou kapacitu,“ uvedla předsedkyně holdingu Jihočeské nemocnice, a.s. MUDr. Zuzana Roithová, MBA.

Chebská nemocnice se dostala do kritické situace před víkendem, kdy neměla podle primáře interního oddělení nemocnice v Chebu Stanislava Adamce prakticky ani jedno volné intenzivní lůžko. "Jsme nuceni vybírat pacienty, které na intenzivní péči dáme a které necháme na standardním oddělení prakticky umírat na těžký covidový zápal plic," napsal primář Stanislav Adamec poslanci Petru Třešňákovi.

"Během sobotního rána jsme v Chebu reprofilovali všechna necovidová lůžka intenzivní péče na lůžka pro pacienty covid+ tak, abychom získali dodatečnou potřebnou kapacitu. Pacientům bez nákazy covid bude poskytnuta intenzivní péče v nemocnicích v Sokolově a v Karlových Varech," uvedl v návaznosti na primářovu informaci hejtman Karlovarského kraje Petr Kulhánek. Podle něj se již v pátek převáželi pacienti do Prahy a Plzně, v sobotu do Karlových Varů a Nejdku, v neděli i do Nemocnice Mariánské Lázně.

V pondělí ráno se kapacita uvolnila pro další dva případné pacienty. Během víkendu zahájila nemocnice převoz pacientů do jiných nemocnic. „Převezeno bylo asi deset pacientů a to do Prahy, Plzně, Rakovníka a Českých Budějovic,“ potvrdil hejtman Petr Kulhánek.