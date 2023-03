Když se řekne "To byl porod!" má dotyčný na mysli opravdovou dřinu. Aby tuto nelehkou chvíli v nemocnicích nastávajícím maminkám co nejvíce ulehčili, plní se porodnice novou technikou i drobnými vylepšeními třeba v podobě aromaterapie a také už před lety zrušili poplatky za účast blízké osoby při porodu.

Některé maminky se dlouho dopředu podrobně seznamují s vybavením a podmínkami jednotlivých porodnic, pro jiné je hlavní blízkost zařízení a stačí jim třeba reference kamarádky. "Ani jsem nepřemýšlela, že bych rodila někde jinde. Rozhodující pro mě bylo, že je to blízko," říká Kamila Šmídová z Budějovic, jejíž syn přišel na svět v budějovické nemocnici. "Nikdy nevíte, kdy budete muset do porodnice," dodává a naznačuje, že čas může hrát velkou roli. Také měla příznivé hodnocení nemocnice od kamarádky. Manžel u porodu byl. "On chtěl sám," naznačuje Kamila, že se v rodině příliš neřešila ani tato otázka.

Standardní věc

To, že otcové jsou u porodu dnes běžnou věcí, potvrzuje Iva Nováková, mluvčí budějovické nemocnice. I proto jsou na sále zdarma. Pro nemocnici je to jeden ze vstřícných kroků k pacientkám. "Považujeme to za standardní službu," říká mluvčí. Většinou u porodu asistuje otec, přijde ale i maminka nebo kamarádka. Loni se v budějovické nemocnici narodilo 2223 dětí.

Rodinní příslušníci neplatí za účast při porodu ani v Prachaticích. Na porodnici ale existuje možnost připlatit si 300 korun za nadstandardní pokoj, pokud je volný. "Tři nadstandardy jsou často obsazované," říká k zájmu maminek vrchní sestra Martina Zavřelová a dodává, že se jedná o jednolůžkové pokoje, kde mají rodičky vybavení jen pro sebe. Nadstandardně je vybavený i jeden z pokojíků na porodním sále, kde se čeká na porod. K dispozici je hydromasážní sprchový kout nebo aromaterapie.

Virtuální prohlídka

Doprovod rodiček dnes není ani v Prachaticích zvláštností. "Dříve to bylo výjimečné, dnes standard. Často je to i maminka nebo kamarádka," popisuje Martina Zavřelová, kdo všechno se stává pomocníkem v důležité životní chvíli pacientek. A ty nemusejí být jen z Prachaticka. Objeví se třeba budoucí maminka, která pochází z Prachatic, bydlí jinde, ale do Prachatic přijde porodit, protože tady potom bude u rodiny.

Za poslední dva roky zde mají kolem 200 porodů ročně. Kdo by si chtěl porodnické oddělení prohlédnout na dálku, může využít virtuální prohlídku. "Maminky tam mají i odkazy, třeba co si mají vzít s sebou do porodnice," doplňuje Martina Zavřelová s tím, že vedou i předporodní kurzy. Nebo se dělá registrace do porodnice 37. týden. Tam mají ženy, které čekají potomka, příležitost zjistit, co potřebují a na druhou stranu i nemocnice potřebuje mít třeba prohlášení o jméně dítěte. Je ještě příležitost vše v klidu probrat a pokud je možnost, lze se podívat i na porodní sál.

V Hradci chobotničky

V Jindřichově Hradci mají v posledních letech zhruba trojnásobek porodů ve srovnání s Prachaticemi, jak také odpovídá lidnatosti regionu. Loni napočetli v hradecké nemocnici podle vrchní sestry porodnického oddělní Jitky Machové 567 porodů. U 65 % byli rodinní příslušníci nebo jiná další osoba vybraná rodičkou. Je možné mít u sebe i dvoučlenný doprovod. Za účast u porodu se neplatí. Platí se ale za nadstandardní pokoje pro pacientky na oddělení šestinedělí. Jednolůžkové pokoje nabízejí dva; jeden stojí 500 korun za den. Další pokoj, kde je možné i přespání osoby blízké, stojí maminku 600 korun a osobu blízkou 250 korun za den.

"Od roku 2007 je porodnice zrekonstruovaná. Od loňského podzimu jsou nově vybavené porodní sály i pokoje," říká Jitka Machová a dodává, že na pokojích jsou omyvatelné tapety, nové vaničky nebo přebalovací pulty a zaveden byl i celodenní bufet pro maminky. "Na oddělení je lednička, kterou nemocnice doplňuje z kuchyně. Každé ráno jdu a doplňuji nabídku," zmiňuje Jitka Machová. K dispozici je ovoce, mléčné výrobky, přesnídávky. Naproti najdou maminky čaje - kojící, černý a ovocný nebo aquamat s vodou Šumavský pramen.

I tady si zájemci mohou na dálku projít porodnici při virtuální prohlídce. Pro rodičky je připravena aromaterapie, hydromasáže, vaginální napářka nebo závěsný systém multitrac pro uvolnění. Využít je možné CD přehrávače, žíněnky, míče, žebřiny…

Pro novorozence tu mají připravené i dárky. "Každé dítě dostane háčkovanou chobotničku," říká Jitka Machová. Ve volném čase je vyrábějí dvě asistentky z porodního sálu, další chobotničky jsou od dobrovolníků.

Nový pavilon

V Krumlově se porodnice přestěhovala do nového pavilonu v roce 2019. Tím rodičky získaly moderní zázemí, ale ztratily působivý krumlovský nadstandard, což byl výhled z pokojů na nádherný zámek. "Kamarádky mi záviděly, když jsem jim po setmění psala, že sedím u okna, piju čaj a kochám se výhledem na rozsvícené historické město," vzpomíná Andrea Došková, jejíž dcera, tehdy narozená, si nyní byla pro občanku.

K porodu si může maminka přizvat podle vrchní sestry porodnického oddělení Lenky Trojákové dvě osoby, někoho z rodiny, případně svou dulu nebo porodní asistentku. A zdarma. "Hodně k nám jezdí rodit odjinud," říká Lenka Trojáková za oddělení, kde mají ročně přes 600 porodů. Pokoje jsou vybavené všechny stejně, včetně televize nebo lednice. Nadstandard znamená, že je maminka na dvoulůžkovém pokoji sama. Zaplatí ale 1000 korun za den, její doprovod už je pak na pokoji zdarma.

Čtyři snídaně

Za účast blízké osoby u porodu se neplatí ani v Táboře. Na porodnickém oddělení je 24 lůžek - čtyři jednolůžkové a deset dvoulůžkových pokojů, všechny s WC, sprchou nebo wi-fi a dalším vybavením.

Zdarma je pro blízkou osobu také účast u porodu ve Strakonicích. Budoucí maminky si jako doprovod mohou vzít, koho chtějí. Vybavení už před časem vylepšila vana pro maminky.

Neplatí se ani v Písku a poslední novinkou jsou pestřejší snídaně připravované ve čtyřech variantách s mléčným výrobkem navíc. „Od poloviny ledna nabízíme maminkám kromě výběru oběda také výběr ze čtyř variant snídaně. Ty si mohou navolit dopředu už při příjmu,“ uvedla vrchní sestra porodnice v Písku Simona Bulková. Nastávající maminky mohou vybírat ze slaných i sladkých variant. „Jídlo připraví na základě volby rodiček dietní sestry v kuchyni nemocnice a už připravené nám je nechají přivézt na oddělení,“ řekla Simona Bulková. Dodala, že během dne si mohou rodičky brát ještě ovoce.

Na zlepšování služeb pro rodičky pracuje písecká porodnice dlouhodobě. Nabízí i těhotenské předporodní kurzy nebo kurzy jógy a neustále se posouvá také v péči a vybavení. Už několikrát to ocenily spokojené rodičky a píseckou porodnici vyhodnotily jako nejlepší v rámci projektu Přirozený Porod v Porodnici. V nemocnici Písek také už rok funguje Centrum porodní asistence, které je určeno ženám s většími individuálními požadavky na porod. Loni přišlo na svět v písecké porodnici 939 dětí.

Za účast osoby blízké při porodu v zařízeních Jihočeské nemocnice budoucí maminky neplatí. Ohledně pokojů si mohou připlatit za různé nadstandardy. Samotné vybavení sálů se neustále vylepšuje třeba o hydromasáže, aromaterapii, rodičkám slouží i vana či závěsný systém pro uvolnění.