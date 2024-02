Na jihu Čech už jsou také známé nominace na ceny Jihočeská Thálie za rok 2023. O nominacích rozhodly odborné poroty. „Kdo bude vítězem, se dozvíme během slavnostního večera Grand Gala 23. března, který se ponese ve formě gratulační serenády. Ke gratulacím se připojí nejznámější osobnosti národního obrození i Bedřich Smetana, který by letos oslavil dvousté narozeniny,“ naznačil chystané pojetí večera Ondřej Hellebrant z Jihočeského divadla. Slavnostní Grand Gala je součástí Noci divadel 2024, která bude oslavovat Smetanovo jubileum. „Součástí večera Grand Gala bude vyhlášení diváckých cen za nejlepší inscenaci pro děti a za nejlepší inscenaci pro dospělé. I letos vyhlásíme cenu Českého rozhlasu České Budějovice za rozhlasové herectví. Vítězové Jihočeské Thálie za rok 2023 dostanou finanční odměnu od Nadačního fondu Jihočeského divadla,“ doplnil Ondřej Hellebrant. Samotné nominace uvádíme v závěru článku.

Jihočeské divadlo chystá v Praze několik vystoupení pod názvem Jižní spojka.Zdroj: Jihočeské divadlo

Jihočeské divadlo letos pozve diváky na nultý ročník unikátního bienále Jižní Svéráz, zaměřeného na zážitkové a imerzní divadlo v netradičních prostorách po celých jižních Čechách. Unikátní site-specific divadelní festival propojí sílu Divadla Continuo, Jihočeského divadla a REZI.DANCE Komařice. Představení uvedená v rámci festivalu Jižní Svéráz se budou odehrávat na lodi, na zámku v Třeboni, na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, na návsi ve vesnici Holašovice, v budově bývalé pošty nebo v pivovaru.

Divákům nabídnou organizátoři festivalu festivalový pas. „Nepromeškejte jedinečnou příležitost navštívit více představení v rámci festivalu Jižní Svéráz se slevou 20%. Zakupte vstupenky na tři různá představení a v košíku se vám přepočte cena, která bude o 20% nižší než je skutečná. Akce platí na všechna představení zařazená do Jižního Svérázu, jejichž prodejcem je Jihočeské divadlo,“ upozorňuje zájemce Ondřej Hellebrant. Akce ale bude časově omezená, Jihočeské divadlo proto doporučuje neodkládat nákup a prožít léto v té nejlepší společnosti na unikátních divadelních scénách. Pokud počet vstupenek v košíku překročí 10 kusů, je třeba kontaktovat pokladnu předprodeje.

Jižní svéráz začne v květnu a naplánován je až do září. Nabídne 17. května a poté v reprízách Jihočeskou odyseu / Dobrodružnou plavbu parníkem mýtickou krajinou. Hrát se bude na českobudějovické náplavce. Nebo je premiérově na 29. května připraveno představení Rožmberská noc - magický zážitek za svitu svíček, který překračuje hranice běžného koncertu, divadelního představení nebo historické prohlídky - a uskuteční se na třeboňském zámku. V červnu se chystá několik představení hry Rozum a cit. Jedná se o známý romantický příběh ze „staré dobré Anglie“ před otáčivým hledištěm v Krumlově. Celý program festivalu je na webu Jihočeského divadla.

Nominovaní na cenu Jihočeská Thálie za rok 2023:

Balet – ženy

Sophie Debou za roli Popelky v inscenaci Popelka

Shino Fujii za roli Sestry v inscenaci Popelka

Aurora Kubelíková za roli Macechy v inscenaci Popelka

Balet – muži

Sebastiano Mazzia za roli Prince v inscenaci Popelka

Paolo Terranova za jevištní výkon v inscenaci Deník přání

František Vlček za jevištní výkon v inscenaci Egon Schiele – Autoportrét

Činohra – ženy

Eliška Brumovská za jevištní výkon v inscenaci Autorka

Věra Hlaváčková za roli Leni Reifenstahlové v inscenaci Leni

Teresa Schel za roli jevištní výkon v inscenaci Autorka

Činohra – muži

Tomáš Kobr za roli Johnyho Carsona v inscenaci Leni

David Krchňavý za roli Standy Ječmínka v inscenaci Velká vodní loupež

Pavel Oubram za jevištní výkon v inscenaci Autorka

Opera – ženy

Šárka Hrbáčková za roli Dalily v opeře Samson a Dalila

Markéta Klaudová za roli Mámení v opeře Komenský

Zuzana Kós Kopřivová za roli Mámení v opeře Komenský

Opera – muži

Alexandr Beň za roli Velekněze v opeře Samson a Dalila

Jakub Hliněnský za roli Komenského v opeře Komenský s přihlédnutím v roli Velekněze v opeře

Samson a Dalila

Jaromír Nosek za roli Komenského v opeře Komenský

Malé divadlo – ženy:

Eliška Boušková za jevištní výkon v inscenaci To snad nemyslíš vážně?!

Terezie Jelínková za jevištní výkon v inscenaci To snad nemyslíš vážně?!

Denisa Maršán Posekaná za jevištní výkon v inscenaci O papouškovi, který hledal domov

Malé divadlo – muži:

Jiří Brnula za jevištní výkon v inscenaci To snad nemyslíš vážně?!

Ondřej Běhan za jevištní výkon v inscenaci To snad nemyslíš vážně?!

Václav Hoskovec za jevištní výkon v inscenaci Verneovka