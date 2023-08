V expozici Jihočeského kraje představil hejtman Martin Kuba premiérovi Petru Fialovi a ministru zemědělství Marku Výbornému virtuální tržiště. Při zahájení výstavy Země živitelka se hejtman pochlubil zajímavou myšlenkou a nabídl ji také ostatním regionům.

Zahájení výstavy Země živitelka v jihočeské expozici. Ocenění tří škol nejvíce zapojených do elektronického tržiště s regionálními potravinami. Vlevo v modrém administrátorka a „velká srdcařka“ projektu Petra Martínková. Foto: Jihočeský kraj/Hana Brožková | Foto: Foto: Jihočeský kraj/Hana Brožková

Podle jihočeského hejtmana Martina Kuby pilotní rok Jihočeského tržiště ukázal, že se našla cesta, jak dostat regionální potraviny snáze do školních jídelen. Na počátku projektu stála jednoduchá úvaha: proč by na stoly jihočeských dětí měly putovat suroviny vzdálené stovky kilometrů, když to nejlepší a nejčerstvější jídlo máme k dispozici u nás doma? „Vymysleli jsme to pro to, aby lidé mohli nabídnout školním jídelnám třeba jen sto kilo jablek,“ přibližuje projekt Martin Kuba.

Hejtman se proto spojil s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje a vznikl projekt e-shopu, kde mohou školní jídelny nakupovat čerstvé a hlavně regionální potraviny. „Chvíli trvalo, než se celý projekt doladil a teď už za sebou máme výsledky prvního školního roku, prvního ostrého provozu. Nevypadají vůbec špatně. Obrat je víc než šest milionů korun. Zapojily se do něj desítky školských zařízení a školních jídelen. To ukazuje, že projekt velmi dobře funguje,“ řekl Martin Kuba při zahájení Země živitelky, když prezentoval premiérovi Petru Fialovi a ministru zemědělství Marku Výbornému letošní výsledky.

Inspirace pro další regiony

Cílem Jihočeského tržiště bylo zajistit pro děti zdravé jihočeské potraviny a současně podpořit lokální výrobce. To vše jednoduše, rychle, pružně a on-line. Uspokojit regionální nabídku s poptávkou stejně jednoduše, jako na osvědčených tržištích, kam si naše babičky a maminky chodily nakupovat zdravé jihočeské potraviny. „Přesně o to nám šlo. To byl důvod, proč tržiště vzniklo. Aby se na talíře našich jihočeských dětí dostávalo co nejvíc nejčerstvějších a zdravých jihočeských potravin. Taky tady chceme odměnit vedoucí školních jídelen, kteří se do našeho projektu nejvíce zapojili. V prvním roce měla na tržišti největší objednávky školní jídelna Dětského domova a základní školy v Horní Plané. Na druhém místě se umístila Střední škola rybářská v Třeboni a na třetím místě školní jídelna Dětského domova v Písku,“ uvedl v expozici Jihočeského kraje Martin Kuba při oceňování škol, které se nejvíce zapojily.

Zároveň dodal, co ho také velice potěšilo: „Měl jsem radost, když zástupci Jihočeského kraje představovali tenhle projekt na ministerstvu zemědělství. Tam všechny natolik zaujal, že teď s námi jednají o tom, jak by se ho mohlo podařit dostat do všech krajů. Myslím, že je to taky návod pro rodiče, aby se třeba zeptali, jestli škola, kam jejich děti chodí, je do projektu zapojená a kde potraviny do školní jídelny nakupuje. V tomhle máme všichni úplně jasno. V jižních Čechách chceme, aby se na stoly našich dětí v jejich školních jídelnách dostávaly jen ty nejzdravější a nejčerstvější, nejlépe jihočeské potraviny,“ říká Martin Kuba.

Při zahájení výstavy Země živitelka v jihočeské expozici zahrála muzika. Premiéra Petra Fialu pozdravili pištínští baráčníci a hejtman Martin Kuba ocenil tři školy nejvíce zapojené do elektronického tržiště s regionálními potravinami.Zdroj: Deník/Edwin Otta

Ministr zemědělství Marek Výborný k otázce podpory regionálních produktů uvedl, že ministerstvo dlouhodobě podporuje u veřejnosti znalost a respekt ke značkám, jako jsou Klasa nebo Regionální potravina a poděkoval i za další jihočeskou iniciativu v tomto směru. Zmínil také, že ministerstvo chce zaštítit při adventních trzích v Praze kamennou prodejnu, kde by se nabízely regionální potraviny.

Nejvíc se prodává maso. Zájem mají další školy

Jihočeské tržiště bylo v pilotním školním roce vyhlášeno pouze pro krajem zřizované organizace, ale samy od sebe se začaly hlásit i obecní školy, jejichž zapojení do systému Jihočeský kraj odsouhlasil. Nejvíce se na tržišti prodávalo maso, mléčné výrobky, ryby a rybí výrobky, jablka a brambory. „Jihočeský kraj je venkovským regionem oplývajícím těmi nejkvalitnějšími potravinami. Bohužel v dnešní době zejména malí a střední zemědělci a potravináři mají velké problémy uplatnit své zboží i na regionálním trhu," upozornila ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.

Doplnila, že růst podílu místních potravin na jídelníčku ve školních jídelnách vyžaduje systémové změny například ve způsobu nákupu pro školní jídelny. „Další překážkou pro větší uplatnění kvalitních lokálních surovin jsou finanční limity pro cenu obědů ve školních jídelnách, protože za 40 korun se velká gastro-hitparáda udělat nedá. Každopádně, kde je vůle nabízet anebo poptávat jihočeské jídlo, tam pomáhá krajská elektronická cesta,“ konstatovala Hana Šťastná.

V Budějovicích začal agrosalon Země živitelka. Téma je udržitelnost

Z výsledků prvního uzavřeného školního roku vyplývá následující pořadí tří nejlepších školských zařízení:1. místo: Dětský domov, Základní škola a Školní jídelna, Horní Planá, Sídliště Míru 402. místo: Střední škola rybářská a vodohospodářská Jakuba Krčína, Třeboň, Táboritská 6883. místo: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111

V Jihočeském kraji je celkem 553 školních jídelen, z toho krajských je 73, obecních 445, církevních 6 a 29 soukromých. Do projektu Jihočeského tržiště se zaregistrovalo 92 školních jídelen. Aktivně nakupovalo 36 z nich. Z tohoto počtu bylo 26 krajských. Z kontrol Krajského úřadu Jihočeského kraje vyplývá, že školní jídelny používají regionální, lokální a české potraviny ze 45 - 55 %.