Po mnoha měsících nuceného uzavření může konečně svůj rozhlehlý venkovní areál zpřístupnit Zoo Tábor. Právě ta vládě adresovala petici za otevření venkovních areálů zoo, kterou podpořily desítky tisíc lidí.

„Nucené uzavření zoologických zahrad na mnoho dlouhých měsíců bylo pro zoo takřka likvidační. Některé dokonce zvažovaly, že kvůli nedostatku peněz budou muset přistoupit k utrácení zvířat. To u nás sice nehrozilo, nicméně i my jsme pocítili výrazný výpadek příjmů. Jen loni to bylo přes 1,5 milionu korun a další stovky tisíc to budou za letošní rok. Jsme proto velmi rádi, že budeme moci konečně otevřít a přivítat první letošní návštěvníky. Vstupné a poplatky za speciální programy pro nás totiž představují nejpodstatnější část příjmů,“ říká ředitel zoo Tábor Evžen Korec, podle nějž zoo velmi pomohly příspěvky od lidí, kterých se sešlo výrazně více než v běžných časech. „Za každý příspěvek velmi děkujeme. Bez nich bychom sice přežili, ale bylo by to složitější,“ míní.

Stěhují zvířata ze zimovišť

I v Zoo Dvorec nedaleko Borovan na Českobudějovicku počítají najisto s otevřením. Podle Jany Ambrožové ze zdejšího týmu mají velký venkovní areál, takže s omezením návštěvnosti na 20 % kapacity nebudou mít problém. Na přesnější podmínky otevření ale ještě čekají. „Předpokládáme, že budou přístupné jen venkovní prostory a návštěvníci budou muset mít roušky,“ odhaduje Jana Ambrožová. Neví se třeba, zda bude možné otevřít obchůdek a občerstvení, zřejmě nanejvýš okénko. „Děláme nyní všechno pro to, aby zvířata už nebyla v zimovištích. Jsme rádi, že budeme moci přivítat první letošní návštěvníky,“ zdůrazňuje Jana Ambrožová.

Areál je jinak přístupný celoročně. V zimě o víkendech a svátcích a od 1. dubna denně. Ztráty zoologické z nuceného uzavření šplhají podle Jany Ambrožové za minulé měsíce k milionu korun. „Byli jsme ochuzeni o Velikonoce. Na jaře jsou neuvěřitelnou vzpruhou pro zoo Uzavření nám vzalo hodně, může to být i tisíc návštěvníků,“ přibližuje Jana Ambrožová. Výpadek byl i v další návštěvnosti, a navíc se nemohly dělat ani obvyklé zimní akce pro školy.

Provozovatele zoo ale potěšilo, jak se příznivci zahrady zapojili do nákupu vstupenek on-line předem nebo do adopcí zvířat, posílali i pří᠆spěvky na účet. „Chceme poděkovat všem za pomoc,“ zdůrazňuje Jana Ambrožová.

Neotevřou hned kvůli opravám

Rezerva, kterou se podařilo vytvořit hlavně díky sponzorům a příspěvkům veřejnosti, pomohla překlenout složité období Zoologické zahradě Na Hrádečku v Horní Pěně u Jindřichova Hradce. „Bez podpory veřejnosti bychom museli snižovat počty zaměstnanců, což by mělo významný vliv na kvalitu péče o zvířata. Dále bychom museli přistoupit ke snížení počtu chovaných zvířat,“ zdůrazňuje majitelka Romana Albrechtová. „Podpora státu nepokryla ani třetinu nákladů na zaměstnance či provozní náklady. Bez letní sezony bychom zoo museli zcela jistě uzavřít,“ uvažuje.

Zdejší zoo ale na čerstvé rozhodnutí vlády nezvládne rychle zareagovat a otevřít, byť i tady se na návštěvníky těší. „Začátkem příštího týdne se u vstupu zoo bude pokládat nová zámková dlažba a interiérová dlažba nové pokladny, suvenýrů a toalet. Proto budeme mít i nadále zoo uzavřenou, naši návštěv᠆níci si nezaslouží žádná provizorní řešení a chceme je přivítat důstojně v připraveném areálu,“ vzkazuje Romana Albrechtová.