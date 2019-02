České Budějovice - Pořádný otazník se stále vznáší nad budovou ve Stejskalově ulici v Českých Budějovicích, kterou užívá Jihočeské divadlo. Budova je součástí komlexu nemovitostí, kde divadlo sídlí, ale nedávno ji soud přiřkl restituentům.

Po rozhodnutí soudu o restituci hrozí stěhování hlavně kanceláři předprodeje v Jihočeském divadle (na snímku). Budoucnost objektu určí letní jednání. | Foto: Deník/ Edwin Otta

S novými vlastníky nyní město, jako zřizovatel divadla, vyjednává o možné koupi objektu. „Na misce vah jsou dva názory,“ uvedl k jednání českobudějovický primátor Juraj Thoma s tím, že kromě koupě je možné opustit restituované prostory a investovat do úprav divadla.

„První problém nastal z hlediska projednávané hodnoty nemovitosti,“ popsal Thoma hlavní zádrhel v jednání. Město má posudek na cenu 13,5 milionu korun. Posudek restituentů zní na 21,5 milionu korun. Obě strany tedy vybraly třetího znalce a ten nemovitost odhadl na 19,2 milionu korun. Za takovou sumu chtějí restituenti prodat dům, kde sídlí například předprodej a jiné technické zázemí divadla.

„Mně se zdá pohodlnější budovu koupit, nicméně cena je nevhodná,“ konstatoval Thoma a při posledním zasedání zastupitelstva doporučil dál jednat o ceně. Opoziční zastupitel Josef Průcha však upozornil, že rozdíl mezi investicí do zbývající části divadla a koupí nové budovy je v podstatě šest milionů korun.

„Hodnota objektu je pro nás de facto šest milionů korun. Jinak strčíme třináct milionů do objektů divadla a nezískáme nic,“ řekl Průcha. Dodal, že by byl pro koupi nemovitosti i za 19 milionů korun, protože by alespoň radnice získala dům v centru města.

Specifický účel

„S koupí bych nespěchal,“ vyjádřil se zase již dříve zastupitel Svatomír Mlčoch. Ve své argumentaci Mlčoch poukázal na to, že budova slouží specifickému účelu a na volném trhu by její prodej nebyl úplně jednoduchý. Doporučil jednat o ceně, která by příliš nepřevýšila odhad města.

Jistým vodítkem pro mnohé zastupitele je při jednání o koupi odhad 13 – 15 milionů korun, což je suma, která odpovídá podle vedení divadla nutným úpravám zbývajících objektů ve chvíli, kdy by se budova restituentů opouštěla.

Ve hře je však i nájemné za budovu. Nájem město platí i bez smlouvy, aby nemohlo být v budoucnu nařčeno za neoprávněné užívání.

Radnice sice podepsala návrh nájemní smlouvy, ale restituenti dosud ne. „Kolik město platí,“ chtěl vědět opoziční zastupitel Petr Braný. Dozvěděl se, že původně roční nájem zněl na 900 000 korun, pak na jeden milion a nyní už se jedná o sumě 1,1 milionu korun. Vlastníci však dosud nepodepsali návrh smlouvy a navrhli například výpovědní dobu osmnácti měsíců.

Není tedy vyloučeno, že budou dále o výši nájemného licitovat. Na tuto informaci zareagoval opoziční zastupitel Oskar Marek, který doporučil jednat rychle a věc co nejdříve ukončit, aby město neplatilo nájemné zbytečně dlouhé období.

Nakonec většina zastupitelů (36 z 39 přítomných) zvedla ruku pro další jednání, ale za maximální cenu určili částku 16,5 milionu korun. Jednání mají být ukončena do 31. srpna letošního roku a zastupitele potom čeká definitivní rozhodnutí.