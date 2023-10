Šárka Gramanová, podnikatelka a marketingová manažerka IGY Centra, si potrpí na hezké a pohodlné oblékání i na kvalitu. Nejčastěji ji potkáte v šatech.

Šárku Gramanovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista, líčení zajistila Veronika Lukešová. | Foto: Gabriela Kalista

Často se také kvůli práci oblékáte elegantně. Může být taková móda nejen hezká, ale i pohodlná?

Myslím, že se často oblékám až přehnaně, tedy jsem schopná vzít si šaty na výšlap na Kleť. Pro mě osobně jsou šaty nejpohodlnější. Dnešní móda připouští jakoukoli volnost a variabilitu. Koktejlky nosím prakticky na denní bázi. Jedním kouskem mám vyřešený celý outfit, doladím doplňky a můžu vyrazit. Efektivní, rychlé a zároveň ženské. Když se pak pracovní den spojí s večerní akcí, jsem vždy připravená.

To máte jistě hodně šatů. Máte je spočítané?

Mám jich určitě přes 150. Konfekční velikost se mi od mých 15 let kromě těhotenství výrazně nezměnila a opravdu v mé skříni najdete kousky, které by mohly slavit už druhé kulatiny. Nemám ráda fast fashion, tak neztrácejí na kvalitě. Když jsou nějaké šaty výraznější, odložím je a třeba 3 roky si je nevezmu. Pak je to, jak když mám úplně nový kousek.



Šárku Gramanovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista, líčení zajistila Veronika Lukešová.Zdroj: Gabriela Kalista

Jak často chodíte nakupovat oblečení?

Nakupuji on-line pravidelně tři značky ze zahraničí a v IGY Centru mám oblíbené obchody, kde čas od času také lovím. Řekla bych, že si nějakou věc pro sebe koupím tak jednou do měsíce. Ale není to vždy oblečení. Občas kabelka, občas boty, někdy šperk. Myslím, že ale nejvíce utrácím za děti. Na nákup kabelek mám dobrou výmluvu díky Kabelkovému veletrhu v IGY Centru – vždy vytřídím starší kousky, udělám dobrý skutek a také nové místo v polici. Pro boty je mi výmluvou starší dcera, která má momentálně stejnou velikost.

Jaké oblékání preferujete, když nejste v práci?

Sportovní legíny a triko. Vlastně ani nic jiného moc nevlastním. Jsem buď elegantní v práci nebo v legínách ve fitku a na výletech. Mám pár kalhot, ale vždy si dělám srandu, že podle tohoto oblečení na mě poznáte, že nemám energii. Triko a džíny beru ve chvíli, kdy opravdu nestíhám, nemám náladu nebo se mi nechce nad oblečením přemýšlet.



Šárku Gramanovou (uprostřed) v šatech od Terezy Sabáčkové (vlevo) fotila Gabriela Kalista (vpravo), líčení zajistila Veronika Lukešová.Zdroj: Gabriela Kalista

Kolik času strávíte v koupelně, když chcete jít ven?

Jako máma dvou dětí s celkem hektickým pracovním i soukromým životem bych řekla tak pět minut. Prakticky se nelíčím. Vystačím si s korektorem a řasenkou. Když mám ale čas se připravit, jsem v koupelně i půl hodiny. Na důležité společenské akce se ráda svěřím do rukou svých kamarádek, profesionálek, které mě nalíčí, učešou. A večerní šaty mám vždy od Terezky Sabáčkové. Cítím se v nich moc příjemně. Jsou rafinované, ženské a pokaždé jiné.



Máte krásné dlouhé vlasy. Jakou jim dopřáváte péči?

Ježiš, teď kdyby vás slyšela moje kadeřnice, ta by se zasmála. Tuhle mě viděla jít po ulici a komentovala můj účes slovy: Okamžitě přijď, to je ostuda. Tak jsem k ní vběhla druhý den. Neměla čas, vměstnala mě mezi objednané klientky s tím, že si vlasy musím ale sama vyfoukat. A její výraz, když viděla, jak jsem to zvládla v předklonu za tři minuty, byl všeříkající. Ale tak to prostě je. Není čas ztrácet čas. Speciální péči jim tedy nevěnuji, ale je pravda, že si kupuji kvalitní kosmetiku.



Jihočešky 2023

Dvanáct úspěšných dam, dvanáct půvabných tváří, dvanáct stránek v kalendáři. To je projekt Jihočešky 2023. Deník ve spolupráci s módní návrhářkou Terezou Sabáčkovou, fotografkou Gabrielou Kalistou a vizážistkou Hankou Ludvíkovou vybral dvanáct úspěšných Jihočešek z různých oborů. Tereza Sabáčková jim navrhne krásné šaty, firma Klenoty KP České Budějovice přidá krásné šperky, Gabriela Kalista je vyfotí a Deník vyzpovídá. Rozhovory můžete slyšet rovněž ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, který je partnerem akce. Ze snímků všech žen vznikl kalendář. Výtěžek z jeho prodeje věnujeme na charitativní účely.

Další inspirativní příběhy úspěšných a krásných Jihočešek čtěte ZDE