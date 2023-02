Starosta Pištína Jaroslav Havel povede i nadále Hnutí STAN v Jihočeském kraji. Delegáti krajského sněmu Jaroslava Havla zvolili v kulturním domě Hůry u Českých Budějovic 15. února 2023. O tři hlasy porazil starostu Lišova Jiřího Švece, který byl jeho vyzyvatelem.

„Děkuji všem za důvěru, kterou jste mi dali, a pevně věřím, že budeme společně i nadále pokračovat v práci, kterou jsme započali. A to je především rozšiřování členské základny, pomoc ostatním starostům s orientací v legislativě a přípravě na zřejmě pro Hnutí STAN nejdůležitější volby, kterými budou ty do krajského zastupitelstva v příštím roce,“ sdělil staronový předseda Krajského výboru STAN v Jihočeském kraji Jaroslav Havel.

Krajské volby

Důležitost krajských voleb a také voleb do Evropského parlamentu, které se budou konat v příštím roce, zmínil i předseda Hnutí STAN Vít Rakušan, který na sněm přijel. „Chci vám všem poděkovat za nedávné komunální volby. Psali nám nekrolog, ale nic takového se nestalo. Neprohráli jsme. Dopadli jsme stejně jako před čtyřmi lety. STAN přežije, i když nebude ve vládě, ale STAN nepřežije, když nebude v obcích a městech a když nebude v krajích,“ řekl ministr vnitra Vít Rakušan.

Delegáti Hnutí STAN si večer zvolili také místopředsedy krajského výboru. První místopředsedkyní se stala starostka Vimperku a krajská zastupitelka Jaroslava Martanová, druhou místopředsedkyní je starostka Čejetic Ivana Zelenková a třetím místopředsedou byl zvolen krajský zastupitel Jiří Fencl.

Libor Vondráček byl v únoru 2023 potvrzen jako lídr Svobodných.Zdroj: archivJižních Čech se dotklo i rozhodování Svobodných o vedení strany a kandidátce pro evropské volby. Díky Liboru Vondráčkovi z Jindřichova Hradce. Svobodní si 14. února 2023 připomněli 14. výročí založení strany. Symbolicky na svátek sv. Valentýna totiž Svobodní zorganizovali v roce 2009 svůj zakládající sněm. K výročí strany i záměrům do budoucna se při té příležitosti vyjádřil také staronový předseda strany a čerstvě zvolený lídr do eurovoleb Libor Vondráček. Ve svátek zamilovaných prozradil, koho a co Svobodní milují. Dodal také, jak to milované hodlá chránit.

U Svobodných probíhaly od začátku února důležité volby. Výsledek první várky voleb je již známý. Tváří Svobodných dál zůstane Libor Vondráček, kterému byl čerstvě prodloužen mandát předsedy a nově byl zvolen také jako lídr kandidátky do eurovoleb. Volby lídra se kromě členů zúčastnili také registrovaní příznivci, z nichž 75,95 % hlasujících podpořilo na tuto pozici Libora Vondráčka, druhý skončil Luboš Zálom, za ním Dominik Hrubý a Tomáš Vochozka.

Kritika byrokracie

„Jsem rád, že otázku lídrovství máme vyřešenou již v den našeho výročí na svatého Valentýna. Mandát k přípravě těchto voleb byl udělen a mám velkou radost, že jsem dostal tak velkou důvěru, která je velmi zavazující,“ řekl Libor Vondráček ke svému zvolení a s odkazem na 14. února naznačil, proč se o post ucházel: „Jako Svobodní milujeme svobodu, Českou republiku, ale i Evropu," uvedl Libor Vondráček ale následně se kriticky vyjádřil na adresu byrokracie v Evropské unii.

Svobodní mají 14 letech existence historicky nejvyšší počet zastupitelů, celkem 117 jich získali na podzim 2022. Do eurovoleb půjdou poprvé jako parlamentní strana díky úspěšným senátním volbám v obvodu Pelhřimov, zároveň však budou navazovat na neúspěch z roku 2019, kdy se jim nepodařilo obhájit zisk mandátu z roku 2014. Je tedy otázkou, na jaký z těchto výsledků Svobodní naváží.

Přednášky pro veřejnost

„Volby v roce 2024 jsou ještě celkem daleko. Budeme proto teď a tady nabízet řešení na současné problémy lidí. Budeme to dělat v obcích, kde k tomu máme mandát, ale i na republikové úrovni,," řekl Libor Vondráček s tím, že tak chtějí Svobodní zabránit posunu vlády doleva, ke kterému podle Libora Vondráčka dochází. Svobodní proto připravili TOUR MRAZIVÁ FAKTA O PRÁVU EU, která má pokračovat i s oporou o místa, kde již mají výsledky v komunální politice. "Ještě v únoru mě čeká cesta do Českého Krumlova nebo Berouna, kde máme zastupitele a dalších 15 přednáškových setkání s lidmi v regionech bych rád stihl do 1. května,“ doplnil Libor Vondráček.

Jak se při oslavě narozenin sluší, zaznělo také přání pro oslavence. „Svobodným v do 15. roku jejich života přeju, aby se rozloučili s bouřlivými pubertálními lety a posílili o řadu osobností regionálního i celostátního významu,“ dodal Libor Vondráček.