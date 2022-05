Hlavním cílem je podle Martina Kuby dostat do školních jídelen kvalitní produkci od menších jihočeských producentů a podpořit tak lokální výrobce. Ti se totiž obtížně prosazují třeba ve velkých obchodních řetězcích, kde jsou například nuceni k nevýhodným výkupním cenám. Ve školních jídelnách by mohli najít nové zájemce o kvalitní výrobky. "Velmi bychom stáli o to, aby se především tyto kvalitní potraviny dostávaly na stůl školních jídelen," zdůrazňuje Martin Kuba.

Objem výroby nerozhoduje

Internetová tržnice přitom umožní vybírat ze široké i aktuální nabídky čerstvých potravin. „Proč by na stoly našich dětí měly putovat suroviny vzdálené stovky kilometrů, když to nejlepší a nejčerstvější jídlo máme k dispozici zde,“ doplňuje jihočeský hejtman a upozorňuje, že z aplikace, která se připravuje ke spuštění, si může každá školní jídelna pohodlně vybrat produkty od oblíbeného zpracovatele, nebo porovnat cenu výrobku od více zdrojů. „Na přípravě aplikace spolupracujeme s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje tak, abychom si byli jisti, že platforma nabídne jihočeským dětem skutečně jen to nejlepší, co Jihočeský kraj nabízí,“ řekl Martin Kuba.

Jihočeské tržiště je místem, kde mohou jihočeští zemědělci a producenti, bez ohledu na objem výroby, nabídnout své produkty školám ve svém okolí přímo bez zprostředkovatelského velkoobchodu, který mnohdy nutí výrobce snižovat cenu na úkor kvality. „V dnešní době se nakupování v e-shopech stalo naprosto běžnou součástí našeho života. Jihočeské tržiště je, zjednodušeně řečeno, obyčejný e-shop. Rozdíl je v tom, že naše tržiště může pomoci malým producentům, kteří jinak nemají možnost prosadit se na trhu, kterému vévodí velkoobchodní řetězce. Je to prostor, který funguje na stejném principu jako byla osvědčená tržiště, kde naše babičky a maminky nakupovaly zdravé místní potraviny. Každý se už dnes orientuje v internetovém prostoru a zde u nás bude moci velmi lehce oslovit potenciální odběratele a nabídnout své vlastní konkrétní produkty za konkrétní cenu,“ doplnil hejtman Kuba s tím, že přidaná hodnota je pro Jihočechy daleko větší. Tržiště kromě kvalitních potravin podpoří pracovní trh a sníží uhlíkovou stopu při dodávkách zboží.

Široká nabídka ovoce, masa, pečiva nebo třeba nápojů

Školní jídelny si mohou vybrat ze široké nabídky sortimentu jihočeských potravin. Tržiště nabídne ovoce i zeleninu, pečivo, maso i ryby, mléko a mléčné výrobky, luštěniny, nápoje a mnohé další. „V tuto chvíli se tržiště otevře pouze pro školy zřizované Jihočeským krajem," říká Martin Kuba s tím, že do budoucna je možné rozšíření o základní a nebo mateřské školy a případně i další instituce, třeba nemocnice. Střední školy jsou nyní v systému zapojeny proto, že kraj je jejich zřizovatelem a se středními školami se také projekt připravoval. Na pomyslné druhé straně pultu tržnice budou zapojeni zemědělci, kteří projeví zájem a jsou registrováni u Státní veterinární správy a Státní zemědělské a potravinářské inspekce, aby byla zaručena kvalita zemědělské produkce.

Zároveň ale není nijak omezeno nakupování škol. "Nikomu nechceme nakazovat, kde má nakupovat," říká Martin Kuba. Pro rodiče by ale mělo být například možné, podívat se na tabulku, která bude ukazovat nákupy na tržišti. Kraj s agrární komorou také uvažují o tom, že by školy, které budou internetové tržiště nejvíce využívat, následně ocení. Systém se nyní rozbíhá, naplno už by měl pracovat v září.

Výjimečný projekt

Na projektu Jihočeského tržiště spolupracuje kraj s Regionální agrární komorou Jihočeského kraje. „Tržiště je v rámci České republiky průlomovým nástrojem systematické podpory producentů kvalitních regionálních potravin. Pro nás je důležité, že rozvíjí myšlenku projektu CHUTNÁ HEZKY. JIHOČESKY, na kterém jihočeská agrární komora spolupracuje s Jihočeským krajem od roku 2006,“ upřesnila ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje Hana Šťastná.

Jihočeské tržiště je společný projekt Jihočeského kraje, Regionální agrární komory Jihočeského kraje a jejího projektu „Chutná hezky. Jihočesky“, Státní zemědělské a potravinářské inspekce a Státní veterinární správy.