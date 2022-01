Co nebo kdo vlastně jsou ti Kartoňáci? Je to výchovný projekt pro děti předškolního věku a pro malé školáčky. Jsou to pětiminutové šotíky vždy na nějaké téma – požár doma, bezpečné koupání, bruslení, pouštění draka, linky tísňového volání, sirény, rozdělávání ohně v přírodě. Zatím se nám podařilo dokončit 8 dílů Kartoňáků. Proč Kartoňáci? Kartoňáci jsou vyrobeni prostě z kartónu, z kousků krabic – kulisy, loutky, všechny rekvizity.