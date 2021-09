V neděli byly na budovách profesionálních a některých dobrovolných hasičů napříč republikou také vyvěšeny černé vlajky symbolizující smutek nad tragickou ztrátou těchto dvou kolegů, některé sbory stáhly stávající vlajky na půl žerdi.

Současně hasiči vyjeli se svými požárními automobily a další technikou před své stanice a zbrojnice se zapnutým výstražným světelným zařízením (bez zvukového signálu) a osádky nastoupily v zásahovém obleku k uctění památky zesnulých hasičů minutou ticha.

Snímky z archivu Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje pochází ze stanic Vodňany, Třeboň, Tábor, Týn nad Vltavou, Trhové Sviny, Suché Vrbné, Písek, Strakonice, Milevsko, Dačice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Blatná a České Budějovice. "Památku zesnulých jsme uctili na všech našich stanicích HZS Jihočeského kraje, vyjela technika a zapnuli jsme výstražná světla, hasiči drželi také minutu ticha," informovala mluvčí profesionálních hasičů Vendula Matějů.

Co se stalo:



K tragické události došlo ve středu 15. září 2021. Ve 12:36 hodin přijalo krajské operační a informační středisko HZS Zlínského kraje událost o narušení plynového potrubí v rodinném domě v Koryčanech na Kroměřížsku. Na místo vyjela místní dobrovolná jednotka hasičů, a také profesionální hasiči z Morkovic-Slížan a Kroměříže. V době příjezdu dobrovolné jednotky došlo k výbuchu a destrukci domu, při které jeden z hasičů utrpěl vážná zranění, kterým i přes veškerou snahu zasahujících kolegů na místě podlehl. Další ze zasahujících hasičů se ocitl pod sutinami domu. Dva hasiči byly s těžkými zraněními transportováni do nemocnice. Okamžitě byly vyslány další jednotky dobrovolných a profesionálních hasičů z blízkého okolí, které se připojily ke svým kolegům na místě zásahu při odstraňování sutin rodinného domu, ve snaze zachránit svého kolegu. Velitel zásahu na místo povolal psy vycvičené pro vyhledávání v sutinách, dále ostravské kolegy zařazené do USAR týmu, speciální techniku z Jihomoravského kraje a kolegy ze Záchranného útvaru HZS ČR se speciální těžkou technikou. Po usilovném odklízení byl dobrovolný hasič nalezen bohužel již bez známek života. Na místě zasahovalo přes 80 hasičů z různých útvarů, kteří se podíleli na záchranných a likvidačních pracích po výbuchu a také na poskytování psychologické pomoci pozůstalým i zasahujícím hasičům. Při zásahu spolupracovali s dalšími složkami IZS, policií a zdravotními záchranáři. Od 1. ledna 2001, kdy vznikl Hasičský záchranný sbor České republiky, přišlo při zásazích o život celkem 24 hasičů, z toho 11 profesionálních a 13 dobrovolných. Dalších 5817 profesionálních a 2796 dobrovolných hasičů bylo v tomto období při zásazích zraněno.