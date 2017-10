Jihočeští lídři zamířili do Prahy

České Budějovice - V sídle jihočeských komunistů byl volební štáb přítomen podle Bohuslava Mrázka, předsedy okresního výboru, po oba dny.

Proto tady už ve chvíli, kdy se uzavíraly volební místnosti byl i předseda strany a lídr jihočeské kandidátky Vojtěch Filip nebo krajská trojka na kandidátce Petr Braný.



Ve chvíli ukončení voleb byl na stole tradiční guláš z divočáka, pochutnávali si na něm Vojtěch Filip a Gustav Janáček, kandidát za Prachaticko.



Podle Petra Braného jsou dva mandáty povinnost, tři by byly nad očekávání dobrým výsledkem. "Jeden mandát by byl zklamáním," konstatoval Petr Braný.



Před půl třetí pak Vojtěch Filip i Petr Braný odjeli do Prahy na jednání celostátního vedení strany.

Podle Bohuslava Mrázka se nyní bude v sídle jihočeské KSČM čekat přinejmenším do sečtení hlasů a pak se asi přítomní budou věnovat posouzení výsledků KSČM i ostatních stran.