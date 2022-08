I jihočeská policie měla na hrách své sportovce a je na místě podotknout, že zde zanechali nesmazatelnou stopu a to především díky historickému úspěchu mjr. Jindřicha Paroubka, velitele Speciální jednotky Temelín, který soutěžil ve velmi prestižní disciplíně - střelbě z brokovnice. Už na olympiádě v Tokiu v roce 2021 čeští sportovci svojí zlatou a stříbrnou medailí dokázali, že v tomto sportu patří Česká republika k absolutní světové špičce a pan Paroubek se svým fenomenálním výkonem k těmto sportovcům přidal. Na Světových policejních a hasičských hrách totiž předvedl téměř bezchybnou střelbu a v silné konkurenci dalších téměř čtyřiceti závodníků z celého světa vybojoval celkem 9 zlatých a 1 stříbrnou medaili a zapsal se tak do historie těchto her jako jeden z nejúspěšnějších sportovců vůbec. Za pět dní nastřílel celkem 600 terčů. Soutěžil v těchto disciplínách: trap na 16 yardů, trap na 22 yardů, double trap, skeet, double skeet, lovecký parkur, zapojil se také do soutěže družstev a svým výkonem ve všech těchto disciplínách exceloval. Právem tak získal i celková vítězství v trapu, skeetu i zlatou medaili za všechny zmíněné brokové disciplíny. Jak sám řekl, takový úspěch nečekal i proto, že se hned na začátku soutěže musel popasovat s nečekanou informací - střílelo se z jiných typů broků, než na které byl dosud zvyklý a jak se nakonec ukázalo, nemělo to na jeho excelentní výkon naštěstí žádný vliv. Pan Paroubek se střílení věnuje prakticky celý život a úspěch na těchto hrách je tak pro něj zaslouženou odměnou. Stal se hvězdou těchto her a patří mu obrovská gratulace a obdiv.

Nesmíme však opomenout ani další dva úspěšné jihočeské policisty, kteří na hrách soutěžili. Ppor. Jan Pinc, rovněž ze Speciální jednotky Temelín, bojoval v silových disciplínách - bench press a push pull, kde patřil mezi nejlepší. V bench pressu získal stříbrnou medaili a v push pullu zvítězil a bral zlato. Na jeho výkonu nebyla znát žádná únava přesto, že několik dní před těmito hrami soutěžil na Mistrovství Evropy v silovém trojboji ve Švédsku, kde obsadil v celkovém součtu disciplín dřep, bench a mrtvý tah skvělé druhé místo.

Mezi úspěšné sportovce těchto her se zapsal i kpt. Martin Hermann, instruktor služební přípravy Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a zároveň aktuální vítěz ankety Policista roku v kategorii Sportovec, který na hrách závodil v disciplíně karate. V soutěži kata týmů, kdy tříčlenná družstva cvičila synchronizovanou sestavu, chtěl s dalšími dvěma reperezantanty z České republiky navázat na úspěchy předchozích let a nakonec se jim to podařilo. Ve velké konkurenci vybojovali vítězství nad týmem Indonésie a za vítězným týmem domácích a druhou Malajsií tak získali bronzovou medaili v karate v kata tým muži.

Všem našim sportovcům, kteří se her zúčastnili, gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci nejen jihočeské policie, ale celé České republiky. Přejeme všem hodně zdraví a mnoho dalších sportovních úspěchů!

Štěpánka Schwarzová, tisková mluvčí Policie ČR

