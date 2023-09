Na jahodnících je v současné době známo více než 30 různých druhů virů, z nichž nejzásadnější pro pěstitele u nás jsou tři: virus strakatosti jahodníku, virus kadeřavosti jahodníku a virus okrajového žloutnutí listů jahodníku. Většina jahodníkových virů se projevuje nespecifickými příznaky, jako jsou např. předčasné červenání listů, zakrslost až odumírání rostlin, nebo viry dokonce žádné viditelné poškození rostlin vyvolávat nemusí. Bylo však prokázáno, že i takováto bezpříznaková infekce může podstatně snížit výnosy (někdy až o 60%).

Rychlejší odhalení

A nový rostlinný virus, který významně snižuje úrodu některých odrůd jahodníku, objevili vědci z Biologického centra Akademie věd ČR (BC AV ČR). V boji proti tomuto novému viru vyvinuli diagnostickou soupravu, která pomůže virus rychle a efektivně odhalit. Díky tomu je možné virus detekovat už v sadbě, a zamezit tak šíření infekce. Výzkumníci za tento výsledek získali na konci srpna ocenění ministra zemědělství.

Nový virus přibyl k těm dosud známým díky vědcům z Ústavu molekulární biologie rostlin BC AV ČR. Pojmenován byl strawberry virus 1. Ve spolupráci s kolegy z Výzkumného a šlechtitelského ústavu ovocnářského v Holovousích jihočeští vědci postupně zjistili, že tento virus u některých odrůd jahodníku způsobuje až třetinový pokles úrody a téměř poloviční snížení počtu odnoží. Tím významně ovlivňuje nejen plodnost samotných rostlin, ale také narušuje množení jahodníků pomocí odnožových rostlin.

Podle protilátek

Vědci připravili také soupravu, která umožňuje jednodušší zjištění viru u jahodníků. „Jde o zjišťování viru pomocí specifických protilátek jahodníků. Ty odhalují přítomnost virového proteinu,“ říká rostlinný virolog a spoluautor výzkumu Igor Koloňuk z Biologického centra AV ČR. Výhodou vyvinuté diagnostické soupravy je, že je levnější a pro rutinní analýzu desítek vzorků i rychlejší, než dosud užívaná metoda. K diagnostice stačí šťáva z listu, chemický roztok a nově vyvinutá souprava. Výsledky testů jsou známy během druhého dne.

„Včasná diagnostika a tím i výběr viruprosté sadby má zásadní význam pro zabránění šíření virů i pro omezení budoucích škod na úrodě,“ vyzdvihuje spoluautorka výzkumu Jana Fránová z Biologického centra. „Diagnostická sada je určená zemědělským diagnostickým laboratořím,“ dodává badatelka s tím, že odborná firma Bioreba chystá distribuci i v zahraničí.

Výsledek získal „Ocenění za nejlepší prakticky realizovaný výsledek“ v roce 2023 od Ministerstva zemědělství ČR. Cenu převzala Jana Fránová z rukou ministra zemědělství Marka Výborného na slavnostním vyhlášení cen za vědu a výzkum na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích. Projekt byl podpořen z programu NAZVA.

Čas sázení

Pro jahodníky je nyní čas podzimního sázení, ale letos mají v tomto ohledu trochu zpoždění. Potvrzuje to Alena Bošková z rodinného Zahradnictví Střítež, jehož rozlehlý areál se nachází nedaleko Volyně. „V srpnu se moc neprodávaly, teď se začínají sázet,“ říká Alena Bošková na adresu jahodníků. Ve Stříteži nyní uvažují, jestli jen doprodají připravené zásoby nebo budou objednávat další sazenice. Celkově ale předpokládá Alena Bošková, že prodej bude slabší než vloni. Sázet se podle Aleny Boškové může i nyní v září, hlavní je, aby rostliny stihly dobře zakořenit.

Pozdějšího nástupu podzimního sázení si všiml i Pavel Bonk, pěstitel z Klatov. „Je to přibržděnější,“ porovnal letošek s jinými roky Pavel Bonk s tím, že lidé asi ještě užívají horkých dnů k rekreaci a do polní práce se jim moc nechce. Sám je jednak pěstitelem jahod a jednak prodejcem jahodníků. Na svých pozemcích sází na jaře. I obecně je podle něj oblíbenější jarní sezona na sázení. Ale podzim nezavrhuje. „Můj názor je, že do konce října to může být v pohodě. Po celé září je to úplně v pohodě. Noční mrazík jeden stupeň pod nulou mladým sazenicím nevadí, půda nestihne promrznout. Jde o vývoj počasí,“ zdůraznil Pavel Bonk hlavní faktor, který ovlivňuje vhodnost sázení.

Na prodej pěstitel nabízí například oblíbenou Karmen, osvědčenou českou odrůdu, s jahodou měkkou a sladkou podobné chuti jako lesní jahoda. Z dalších druhů třeba senga senganu, desítky let oblíbenou německou odrůdu, či odrůdu korona a další. A jak to vypadá se sledováním zdraví? Na polích se Pavel Bonk spoléhá na své oko. Při nákupu sadby z Holandska má sazenice doklad na způsob pasu s rostlinolékařským osvědčením. A pokud pěstitel množí své rostliny přizve na kontrolu odborníky z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského, kteří sledují odrůdové prvky nebo odhalují případné choroby. Pokud by byla na trhu jednoduchá sada, umožňující snadnou analýzu přítomnosti škodlivého viru, byla by to podle Pavla Bonka určitě výhoda.

Novinka jihočeských vědců by se tak mohla uplatnit nejen v zemědělských laboratořích, ale také u velkých producentů či obchodníků.