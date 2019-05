Experimenty v mobilní laboratoři, mikroskopování živočichů a rostlin, vědecké show i divadelní představení, tvořivé dílny s ekologickou tematikou, prohlídky výzkumných lodí a lovných sítí, astronomická pozorování, předpověď počasí a mnoho dalších atrakcí připravuje Biologické centrum Akademie věd ČR společně s partnery na Den rozmanitosti, který se uskuteční v sobotu 18. května od 12 do 17 hodin v zahradě Biologického centra Na Sádkách 7 v Českých Budějovicích. Tento netradiční vědecký happening se koná na oslavu Mezinárodního dne biologické rozmanitosti. Vstup je volný.

Velcí i malí návštěvníci najdou zábavu i poučení ve stáncích zúčastněných organizací a dozví se mnoho zajímavostí o přírodě kolem nás. Vědci připravili například ukázky živého hmyzu, ryb, vzácných a léčivých rostlin, půdních organismů, vodních řas a sinic, ale i různých parazitů. Návštěvníci si budou moct sami vyzkoušet některé vědecké aktivity, a to nejen jednoduché laboratorní práce nebo mikroskopování, ale taky například trochu akčnější lov živých blešivců, malých vodních korýšů. Připraveny jsou různé kvízy, hry a ukázky, na zahradě budou také vystaveny výzkumné lodě a čluny, které používají českobudějovičtí hydrobiologové při své terénní práci.

Na akci se představí všechny ústavy Akademie věd ČR, sídlící v jižních Čechách, a to Biologické centrum, Mikrobiologický ústav – Centrum Algatech, Botanický ústav a CzechGlobe - Ústav výzkumu globální změny. Zúčastňují se i další jihočeské organizace: Český hydrometeorologický ústav připravil ukázky předpovědi počasí, Hvězdárna a planetárium České Budějovice nabídne pozorování Slunce dalekohledem, skládání rakety a další aktuality z kosmonautiky a astronomie. CHKO Blanský les a CHKO Třeboňsko budou prezentovat ochranu jihočeské přírody, organizace Rosa přiveze šetrné hračky pro nejmenší a Objevárium jistě nadchne malé i velké svými kreativními stavebnicemi a bublifukovým bazénkem.

Kulturní program

Co by si návštěvníci určitě neměli nechat ujít, jsou vědecké show Úžasného divadla fyziky ÚDiF. V prvním představení budou fyzici experimentovat s balonky, v druhém představení se zaměří na zvuk – ukáží, jak vlastně vypadá tón, jaký je rozdíl mezi rámusem a akordem, a vyrobí vtipné hudební nástroje. Téma k diskuzi pak nabídne profesor Pavel Kindlmann z CzechGlobe - Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, který v přednášce o ochraně přírody na Šumavě ukáže konkrétní data o tom, jak je to ve skutečnosti s vysycháním Šumavy, s celostátní kůrovcovou pandemií a miliardovou hrou o zdejší pozemky. O kulturní zpestření celého odpoledne se postará divadelník Víťa Marčík s pohádkou Bajaja, Klaun Hugo a blues-rocková kapela Koloband.

KDY: sobota 18. května 2018 12:00–17:00 h

KDE: zahrada Biologického centra Na Sádkách 7, České Budějovice

PROGRAM

12:00–12:10 zahájení

12:15–12:35 Klaun Hugo

13:00–13:20 Vědecká show: Balonkové pokusy (Divadlo fyziky ÚDiF)

13:30–14:00 Diskuze: Ochrana přírody na Šumavě (prof. Pavel Kindlmann)

14:00–14:45 Divadlo Víti Marčíka - Bajaja

15:00–15:20 Vědecká show: Tóny fyziky (Divadlo fyziky ÚDiF)

16:00–17:00 koncert kapely KOLOBAND

Podrobné informace o programu na webu Biologického centra AV ČR.

VSTUP VOLNÝ