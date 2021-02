V pavilonu T1 na českobudějovickém výstavišti ho v pátek 5. února prostorem OČKOcentra provedl a s celým systémem očkování seznámil jihočeský hejtman Martin Kuba spolu s ředitelem českobudějovické nemocnice Michalem Šnorkem. Všichni zúčastnění si vyměnili zajímavé postřehy z dosavadního průběhu očkování a shodli se, že jeho dalšímu pokračovaní z pohledu obou krajů nic nebrání. Jediné, co chybí, je dostatek vakcín.

„Jihomoravský hejtman se byl podívat na fungování našeho OČKA. Chtěl vidět, jak je postaveno a jak funguje, protože připravují stejný systém na jižní Moravě. Tak jsme si vzájemně vysvětlovali, jaké máme zkušenosti. Myslím, že to pro něj bylo přínosné, protože mohl zjistit, jak to v reálu funguje,“ uvedl hejtman Kuba. „Máme výhodu v tom, že naše OČKO už jsme zatížili a viděli ho v chodu. Máme tak poměrně vychytané zásadní body, které rozhodují o tom, jakou rychlostí budou lidé celým procesem očkování procházet,“ dodal Kuba.

Právě praktické postřehy z procesu očkování považuje hejtman Grolich za přínosné. „Vždycky je dobré se podívat na to, co funguje a načerpat inspiraci. Jsou tady zajímavě vymyšlená místa, která u nás vnímáme jako problematická. S kolegy budeme řešit, zda bude možné upravit náš systém podle toho jihočeského,“ uvedl hejtman Grolich s tím, že Jihomoravský kraj připravuje 7 očkovacích center, která doplní již fungující centrum na brněnském výstavišti. „Počítáme, že do konce února budou hotova a v průběhu března už by se zde v závislosti na počtu vakcín mohlo očkovat,“ uzavřel Grolich.