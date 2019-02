České Budějovice - Poslední rozloučení v Obřadní síni českobudějovického krematoria.

Obřadní síň krematoria na hřbitově

sv. Otýlie v Českých Budějovicích



Pondělí 23. dubna 2018

9.30 h Jan Deutsch, nedožitých 77 let, Šindlovy Dvory

12.00 h Eva Hucková, nedožitých 60 let, České Budějovice

13.00 h Jiří Liška, nedožitých 55 let, České Budějovice



Úterý 24. dubna 2018

10.30 h Vlasta Holická, 91 let, Dunajovice