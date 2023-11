Ve svátek by mohli cestující počítat se spoji, které vůbec nevyjedou. Zájem o cestování ale může být velký.

Ilustrační foto. | Foto: ČTK

Prodloužený víkend začne státním svátkem 17. listopadu. Pro ty, kteří se někam chystají cestovat, to ale znamená počítat s prázdninovým jízdním řádem. Ať už třeba v budějovické městské hromadné dopravě, na dálkových autobusových spojích nebo u Českých drah.

„V pátek 17. listopadu pojedou vlaky podle svátečních jízdních řádů. V některých případech, u vlaků, které nejezdí denně, je období jízdy přímo uvedeno v přehledu omezení u konkrétních spojů. Cestující získají informaci o svátečním provozu ve vyhledávači spojení nebo v mobilní aplikaci Můj vlak,“ varuje mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

Zároveň ale připomíná cestujícím, že v souvislosti s prodlouženým víkendem může být také vyšší zájem o cestování na větší vzdálenosti, proto České dráhy zavádějí pravidelné posilové vozy a doporučují včasnou rezervaci míst pro dálkové spoje. V řadě případů, při nákupu jízdenek v e-shopu nebo v aplikaci Můj vlak, je možné získat místenky zdarma.

Cestujícím, kteří pojedou v době přepravní špičky na kratší vzdálenost, např. z Kolína, Benešova u Prahy a dalších míst do Prahy nebo v jiných místech v České republice, doporučují dráhy využít volnější regionální vlaky. Pro operativní posílení spojů během prodlouženého svátečního víkendu mají České dráhy připraveny v důležitých železničních uzlech také dodatečné osobní vozy pro posílení vlaků. Celková kapacita těchto záložních posilových vozů je zhruba 800 míst k sezení.

„V souvislosti s prodlouženým víkendem upozorňujeme také na omezení železniční dopravy v Německu na většině dálkových i regionálních linek dopravce Deutsche Bahn, a to do čtvrteční 18. hodiny. V této době bude probíhat stávka strojvedoucích odborové organizace GDL a dojde k významnému omezení spojů DB. Až do čtvrteční půlnoci je nutné počítat s řadou omezení a změnami. Cestující s již zakoupenými jízdenkami na období stávky mohou své jízdenky do Německa vrátit nebo použít k cestě kdykoliv až do 23. listopadu. Doporučujeme sledovat informace o mimořádnostech na www.cd.cz nebo přímo na stránkách DB www.bahn.de,“ doplnil Petr Šťáhlavský.