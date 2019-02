České Budějovice - Trochu delší pauzu si musí dopřávat návštěvníci českobudějovické kryté plovárny, kteří se tu rádi prohánějí na toboganu. Ten měl už vylepšený začít znovu sloužit svému účelu po letních prázdninách, nakonec se tak ale s největší pravděpodobností stane až ke konci února.

Starý tobogan na budějovické kryté plovárně byl z roku 1996. Nový je delší asi o osm metrů a nástupní plocha bude o 0,85 metru výš. | Foto: Deník/ Edwin Otta

Jak jsme uvedli v Deníku již dříve, nejdříve znovuzprovoznění toboganu odsunula zpožděná rekonstrukce, následný testovací provoz navíc odhalil, že je zmodernizovaná vodní atrakce příliš rychlá, a tak se celá akce ještě více protáhla.



Petr Holický, náměstek primátora, vysvětloval, že některé osoby při zkouškách jezdily příliš rychle, čímž byla ohrožena jejich bezpečnost.

„Provozovatel tudíž nedostal od specializované akreditované zkušebny bezpodmínečný certifikát pro bezpečný veřejný provoz,“ dodal.



Ten by provozovatel, jímž je město, měl získat, až bude jízda pomalejší. Pomoci má nové čerpadlo.



Příliš rychlý. Tak zněl před nedávnem verdikt akreditované společnosti ohledně nového toboganu na českobudějovické kryté plovárně. I proto jej první plavci vyzkouší na ostro až ke konci února.



Petr Holický, náměstek primátora, vysvětloval, že se při testovacích jízdách ukázalo, že zde některé osoby jezdí příliš rychle, což není bezpečné, a tak město, které je provozovatelem plovárny, nedostalo potřebný certifikát. Jak totiž uvedl Tomáš Novák, ředitel Sportovních zařízení města České Budějovice, norma stanovuje průměrnou rychlost klienta v toboganu do pěti metrů za sekundu. To je v přepočtu osmnáct kilometrů za hodinu, případní jezdci by tak neměli být na vylepšené vodní atrakci rychlejší než štika nebo třeba čmelák.



Získat certifikát má město tehdy, kdy zajistí, že se rychlost skluzu v toboganu zbrzdí. Toho má dle slov Petra Holického dosáhnout díky většímu proudu vody v toboganu. Na tento úkol už ale současné čerpadlo nestačí.



„To sice má výkonovou rezervu, ale ta se ukázala jako nedostatečná. Dodavatel ještě zkoušel zvýšit průtok snížením odporu výtlačného potrubí a úpravou trysek, ale ani to nestačilo,“ vysvětloval náměstek primátora s tím, že proto bylo rozhodnuto koupit nové, silnější čerpadlo.



Pokud se nestane nic opravdu mimořádného, osazeno nové čerpadlo včetně napojení na technologii bude 21. února. Následovat budou další testovací zkoušky a certifikace. Do třetice všeho dobrého by měl tobogan začít znovu sloužit veřejnosti na konci února.