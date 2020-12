V záběrech slavné pohádky Pyšná princezna můžete poznat maleb᠆ná místa Jihočeského kraje. Princezna Krasomila žila například v zámku, jehož záběry byly pořízeny v Hluboké nad Vltavou. Točilo se také v Českém Krumlově, v Třeboni i jejím okolí či na Piaristickém náměstí v Českých Budějovicích.

Český Krumlov zaujal filmaře hned několikrát. Štáb Jiřího Stracha tu natáčel před čtyřmi lety oblíbenou pohád᠆ku Anděl Páně 2. Krumlováci tedy odhalí v pohádce např. Parkán, Latrán, Kostelní ulici a Zámecké schody aj.

Na zámku Červená Lhota se točila televizní pohádka O štěstí a kráse. Jezdil tudy na koni Karel Roden jako princ.

Jih Čech si oblíbil také známý pohádkový režisér Zdeněk Troška. V posledních letech zde našel pro své pohádky venkovská stavení, na která má čuch, hned několikrát. V obci Vlhlavy na Českobudějovicku se měnili čerti v koně. Zdeněk Troška si zde totiž vybral venkovské stavení pro venkovní záběry své pohádky Čertoviny. I s další pohádkou v pořadí, kterou bylo vodnické Zakleté pírko, přijel známý režisér na jih Čech. Tentokrát ho zaujala chalupa ve vsi Vinná u Křemže nebo zřícenina hradu Helfenburk. Rybník Bezdrev, Židova strouha u Bechyně a zřícenina hradu Choustník také přilákaly Zdeňka Trošku, a to v případě pohádky Čertova nevěsta.

Jižní Čechy učarovaly i Janu Svěrákovi, který podle scénáře Zdeňka Svěráka, přijel točit pohádku Tři bratři hned na několik míst na jihu. Vybral hlubocký zámek, který prošel počítačovou úpravou.

Jednu jeho „přikreslenou“ věž např. obrůstá trní. Chýši pro bábu z mokřin postavili tvůrci na Borkovických blatech. Dále je zaujal Hoslovický mlýn a okolí pošumavských Čestic.

I hrad Zvíkov je magnetem pro filmaře. Např. zde vzniklo Sedmero krkavců Alice Nellis.

Také němečtí tvůrci si zvolili jih Čech. Prachatice či Šumava se staly dějištěm snímku Lassie, vrať se.

PTALI JSME SE: Jaká je Vaše nejoblíbenější pohádka a proč? Díváte se na ni i na Vánoce?

Zdroj: Deník/ Jaroslav SýbekNaďa Válová, zpěvačka, Hrdějovice: Mou nejoblíbenější pohádkou je Princezna se zlatou hvězdou na čele, na kterou koukáme celá rodina. Zasedneme s cukrovím, vánočkou a čajem všichni spolu a hodinu a půl jsme v jiném světě.

Ladu mám ráda od dětství, miluji použité verše, některé samozřejmě zlidověly jako třeba Zbožívůlekrálhlavapomazaná nebo možná jinde se vás báli, my se vás však neleknem, Když Pepíček Zíma tasí kord. A úžasný kuchař p. Neumann s mladým pomocníkem p. Vinklářem… Děkuji Vám paní má, teď budu mít řády dua A takhle bych mohla odvyprávět celou pohádku.

Krásný příběh, úžasné zpracování…

No vlastně už z dob, když jsem byla malá, mi ta pohádka ani jednou neutekla, ale to jsem na ní koukala s maminkou, která ty repliky uměla a říkala je zároveň s nimi, tak jako to svým klukům přeříkávám já dnes a tak trochu v skrytu duše doufám, že oni v tom budou pokračovat.

Stejně tak miluji a znám zpaměti i Mrazíka a S čerty nejsou žerty, Létající švec a Nesmrtelná teta a tahle pohádka je poslední z těch relativně nových… Moderní pohádky se mi nelíbí, nemám k nim vztah a ani trpělivost je dokoukat, protože podle mě postrádají kouzlo, naději a opravdovost.

Zdroj: Deník/ Jaroslav SýbekZdeněk Mládek, tanečník, sólista souboru baletu Jihočeského divadla: I když mám favoritů hned několik, moje nejoblíbenější pohádka pochází z dílny režiséra Hynka Bočana, je to S čerty nejsou žerty. Nezapomenutelné hlášky, několik nenapravitelných hříšníků, snadno zapamatovatelné písně a po čertech dobrý humor činí z této skvěle obsazené pohádky hit každých Vánoc.

Proč se mi líbí tahle? Právě ta se mi vybaví z dětství asi nejvíc… mlýn, knížectví, armáda, peklo, kouzla… No, kterému klukovi by se to nelíbilo.

Pohádky do tohoto svátečního období neodmyslitelně patří. Dceru máme již větší (3,5 letou), tak předpokládám, že nás nemine něco ze staré dobré klasiky v podobě Tří oříšků pro Popelku,

Princezny se zlatou hvězdou na čele nebo Byl jednou jeden král… Na tu moji oblíbenou si ale asi ještě chvilku počkáme.

Zdroj: Archiv DeníkuZdeněk Troška, režisér, který natáčí často na jihu Čech: Mám dvě oblíbené, vlastně čtyři. Tedy dvě filmové a dvě televizní.

Pohádka, která mě už jako malého kluka okouzlila, se jmenuje Legenda o lásce. Natočil ji pan režisér Václav Krška v roce 1956 v koprodukci s Bulharskem s krásnou Janou Rybářovou coby princeznou Širín a Vlastou Fialovou, její sestrou Mechmene Banu, vládkyní orientálního města Arzenu. Dodnes má pro mě nevýslovné kouzlo, asi stejné jako knihy Julia Zeyera.

Tou druhou jsou Hrátky s čertem. Neznám snad češtější pohádku, krásnou ve své úžasné ladovské stylizaci.

Televizní pohádka Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert s nepřekonatelnou Jiřinou Bohdalovou, Jaroslavem Moučkou a Josefem Větrovcem mě potěší každé vánoce.

A konečně Lucerna mého oblíbeného pana režiséra Františka Filipa z roku 1967. Škoda jen, že je černobílá, ale i tak má své obrovské tajemné pohádkové kouzlo.

Samozřejmě, že je mám všechny doma ve svém DVD archivu, ale na Vánoce se na ně podívám tak nějak jinýma očima. Velký dík za ně.

Zdroj: Archiv DeníkuOtakar Svoboda, ředitel Jihočeské filharmonie, České Budějovice: Na pohádky se moc nedívám, určitě ne ty typické, to spíš třeba od Pixaru. Rád je ale poslouchám, se svou malou dcerou. Nejradši pohádky Davida Walliamse - Dědečkův velký útěk, nebo Půlnoční gang ve skvělém podání Jiřho Lábuse. Oba se u toho dost dobře bavíme. Nemám prostě rád sentiment, baví mě nadhled a vtip.

Zdroj: Archiv DeníkuJan Cempírek, spisovatel, nakladatel, České Budějovice: O Vánocích se vždy rád podívám na Pány kluky. Není to pohádka, a už vůbec ne "vánoční pohádkový příběh", ale přesto mám Pány kluky s Vánoci spojený. Tento kouzelný film totiž vždy aspoň jedna televizní stanice reprízuje a já si ho zas a znovu užívám! Jak se ti báječně zlobiví kluci naparují, když se mohou vytasit s růžovými pochvalnými lístečky! Nebo jak tlouštík Štrúdl s gustem natírá plot! Film nestárne a mám ho moc rád.