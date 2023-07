KVÍZY: Znáte dobře jižní Čechy? Vyberte si z našich kvízů a otestujte se

Víte, co je žahour? Co to znamená, když se řekne hůdě? A která jihočeská obec má ve znaku hlávku zelí? Připravili jsme pro vás přehled našich rychlokvízů zaměřených na nejrůznější oblasti jižních Čech. Pojďte si ověřit svoje znalosti a vyzkoušet si je.