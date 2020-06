Odborníci varují, že mírná zima a deštivé počasí klíšťatům nahrává, a potvrzují to i aktuální výstrahy Českého hydrometeorologického ústavu, které ukazují na nejvyšší aktivitu klíšťat. Hlavní ochranou před klíšťaty je přitom očkování, použití repelentu a v případě přisátí jejich včasné a bezpečné odstranění a dezinfekce.

Klíšťata u nás mohou přenášet nejen klíšťovou encefalitidu, ale řadu dalších nemocí včetně lymeské boreliózy, u které se počty hlášených případů v České republice v posledních letech pohybují mezi 4 a 5 tisíci za rok. Podle některých studií je až 28 % klíšťat přenašečem některé z nemocí. Proti většině nemocí není k dispozici očkování, což neplatí v případě klíšťové encefalitidy. Vysoká čísla nakažených touto nemocí se v tuzemsku přisuzují právě nízké proočkovanosti české populace. Při pohybu v přírodě je proto doporučená ochrana a v případě přisátí klíštěte jeho správné odstranění za pomoci dezinfekce.

Hlavním teritoriem klíšťat jsou listnaté a smíšené lesy. Setkat se s nimi lze ale i v parcích, na zahradách, loukách a březích řek a rybníků. Nejvíce se klíště vyskytuje tam, kde je tráva vysoká alespoň dvacet centimetrů, přičemž standardně žije ve výšce do jednoho metru. V jehličnatých lesích a na suchých místech jich bývá nejméně.

Míru aktivity klíšťat hodnotí desetibodovou stupnicí pravidelně Český hydrometeorologický ústav, přičemž například stupeň aktivity 7 značí velké riziko nákazy, proto je vhodné používat repelent a nevstupovat do křovin, nelehat si do trávy, a to zejména na okraji lesů, vodních toků a listnatého mlází. Od stupně 9 je lepší se listnatým a smíšeným lesům raději vyhýbat a samozřejmě používat repelent.

Pokud je člověk napaden klíštětem, nejdůležitější je jeho rychlé a správné odstranění a dezinfekce kvůli snížení rizika přenosu infekce. Jak správně odstranit klíště?

1.Místo přisátí a blízké okolí vyčistěte jodovým nebo jiným dezinfekčním prostředkem a nechte chvíli působit, aby se zahubily choroboplodné zárodky, které může klíště na člověka přenést.

2.Pomocí speciální pinzety, plastové karty nebo obyčejné navlhčené textilie (ručník, žínka) viklejte klíštětem ze strany na stranu. Vhodné je použít i latexové rukavice.

3.Klíšťaty netočte, abyste je nepřetrhli. Pokud klíště přetrhnete, doporučují odborníci návštěvu lékaře pro jeho celé odstranění. Zvyšuje se totiž riziko nákazy, delší hojení, případně zánět.

4.Místo po vytaženém klíštěti opět dobře vydezinfikujte jodovým nebo jiným dezinfekčním prostředkem.

5.Odstraněné klíště zlikvidujte – na klíště nesahejte holýma rukama ani ho nemačkejte. Zabalte do kousku papíru a spláchněte do záchodu.

Místo po přichycení klíštěte často vyvolává začervenání pokožky. „Objeví-li se menší červený flíček, který svědí, jde o normální reakci. Pokud se ale skvrna začne zvětšovat a zbělá, vyhledejte co nejdříve lékaře,“ doporučuje lékařka Jitka Koppová z interní ambulance Polikliniky Agel.