Pivní kultura je od května minulého roku zapsána do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury. Tradice setkání a posezení u piva je na jihu Čech silná. Za tímto oblíbeným nápojem jezdí lidé nejen z celé České republiky, ale také ze zahraničí. Aby mohli jednotlivá místa co nejlépe a pohodlně procestovat, jsou sestavená do Pivních stezek. Ta první vede po Budějovicku, nechybí v ní známé klasiky jako Budvar a Samson, ale podíváte se také do menších či rodinných pivovarů. Trasa s číslem dvě zavede do Toulavy, konkrétně do táborských minipivovarů, dále do Soběslavi nebo Malšic. Trojka vede po Písecku, Blatensku, Strakonicku a Vodňansku. Vynechat v něm nelze strakonický pivovar, Hulváta z Truskovic nebo Zámecký pivovar v Blatné.