Výstraha meteorologů před sněžením platí do úterní 14. hodiny. Kromě potíží v dopravě a distribuci elekřiny hrozí i riziko poranění pádem stromů v lesích. Například město Lišov vyzvalo své občany rozhlasem, aby do lesů nechodili.

Ředitelství silnic a dálnic uvedlo, že právě jihočeské silnice jsou sněhem postižené nejvíc v zemi. "Na několika místech je tak provoz komplikován například kamiony stojícími v kopcích, a to na I/34 u ČB ve směru na Lišov nebo u Votic na I/3. Řidiče na silnicích prosíme o zvýšenou opatrnost," píše na Twitteru. Policie doplnila, že od půlnoci eviduje na pět desítek oznámení kvůli silnému sněžení. Hlavně na Táborsku a Jindřichohradecku komplikují dopravu popadané stromy.

V půl desáté musela policie uzavřít D3 ve směru na Prahu, provoz částečně obnovila před půl dvanáctou. "U středočeského Miličína se kvůli nepojízdným kamionům vytvořila kolona, proto bude dálnice uzavřena už na území Jihočeského kraje," upozornila mluvčí policie Štěpánka Schwarzová. "Objízdné trasy po okolních silnicích II. a III. tříd nebudou z důvodu sněhové kalamity vytvořeny." Dlouhá kolona se kvůli nehodě a sněhu vytvořila také v opačném směru u Votic.

"Nejdramatičtější je situace na Českobudějovicku, Českokrumlovsku, Jindřichohradecku a Táborsku, kde na silnice kvůli těžkému a mokrému sněhu popadaly desítky stromů, kde napadaný sníh značně komplikuje provoz a mnoho silnic je zcela neprůjezdných," doplnila mluvčí HZS Jihočeského kraje Vendula Matějů. "Jihočeské profesionální a dobrovolné jednotky vyjely přibližně od jedné hodiny noční do osmé hodiny ranní zatím k téměř 140 událostem, během kterým z naprosté většiny odklízejí popadané stromy."

Sněhová kalamita na jihu Čech 6. prosince 2022.Zdroj: Jednotka SDH obce Planá nad Lužnicí

Kromě odklízení popadaných stromů zasahují hasičské jeřáby ze stanic Strakonice a Písek u obce Dolní Novosedly, kde společně s odtahovou službou vyprošťují zapadlý sypač. U Dolních Hořic, části obce Mašovice táborská jednotka monitorovala neprůjezdnou komunikaci, kde měl problém autobus. "Evidujeme také několik dopravních nehod, kdy auta narazila do popadných stromů, např. u Psárova, Sudoměřice u Bechyně nebo u obce Sobědraž. Všechny tyto nehody jsou bez zranění jejich účastníků. U obce Val narazil do spadlého stromu vlak. I tato nehoda je bez zranění," přidala další podrobnosti mluvčí HZS.

Hned po úterní půlnoci došlo k několika nehodám. Na silnici II/145 u Šumavských Hoštic na Prachaticku na zledovatělé komunikaci zůstal stát kamion s návěsem, na I/23 u Kardašovy Řečice na Jindřichohradecku skončilo auto ve stoce. Dále u Nové Bystřice, také v okrese Jindřichův Hradec, na ledovce zůstalo stát osobní auto s přívěsem. U Studené na I/23 se auto převrátilo do stoky a došlo ke zranění a u Číměře zůstal na ledovce stát autobus.

Dopoledne na silnici II/135 u Budislavi na Táborsku spadl na nákladní auto strom, nehoda se obešla bez zranění.

Zdroj: Deník

"Od noci do deváté hodiny ranní řešili policisté na Jindřichohradecku zhruba desítku dopravních nehod. Nejvážnější situace je v Kunžaku, kde v kopci stojí kamiony" řekla policejní mluvičí Věra Mžiková.

Před sedmou ráno se, naštěstí bez zranění, srazily dva autobusy v ulici Hlincohorská v Rudolfově na Budějovicku. Na Rudolfovské v Budějovicích se střetl trolejbus s osobním autem, ke zranění ale došlo před osmou ranní u Lišova, kde se přes střechu převrátilo auto.

Stály vlaky, náhradní autobusy nevyjely

Co se železnice týká, výpadek provozu byl ráno na mnoha tratích v kraji, jak uvedly České dráhy na svém Twitteru. "Z důvodu sněhové kalamity a nesjízdnosti tratí na jihu Čech musely České dráhy omezit provoz na velké části tratí v Jihočeském kraji. Po obnovení sjízdnosti tratí ze strany Správy železnic bude doprava postupně obnovena," sdělil mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. "Cestující žádáme, aby sledovali aktuální informace o omezení provozu např. na webu Českých drah www.cd.cz/mimo nebo přímo ve své mobilním telefonu prostřednictvím aplikace Můj vlak. Pokud je provoz na jejich lince přerušen, žádáme cestující, aby odložili svou cestu na později. V současné době je možné zajistit náhradní dopravu autobusy jen v omezené míře a jen na některých linkách z důvodů komplikací na pozemních komunikacích."

Popadané stromy úplně přerušily provoz i na trati 226 z Veselí nad Lužnicí až do Českých Velenic. České dráhy to oznámily krátce po půl dvanácté. Správa železnic po poledni uvedla, že z 24 úseků zbývá k poledni zprovoznit sedm v jižních Čechách a jeden na Vysočině. Během dopoledne byla doprava obnovena i na trati z Českých Budějovic do Plzně.

Popadané stromy potrhaly elektrické vedení, nejela MHD

K úternímu ránu v distribuční síti EG.D evidovali energetici zhruba dvacet poruch na vedení vysokého napětí a přibližně 22 000 domácností s omezením dodávek elektrické energie, během dopoledne se počet poruch vyšplhal na 41. "Výpadky se týkají v drtivé většině Jihočeského kraje a především okresů Český Krumlov, České Budějovice a Jindřichův Hradec a dále pak Pelhřimovska. Nejvíce poruch je v oblasti Trhových Svinů a Kaplicka. Minimum poruch naopak evidujeme v okresech Písek, Prachatice, Strakonice a jednotlivé poruchy na Táborsku," přiblížil Roman Šperňák z e.onu. "Aktuálně poruchy vymezujeme a intenzivně pracujeme na opravách, abychom dodávky energie co nejrychleji obnovili. Nicméně vzhledem k tomu, že sněžení přetrvává, mohou během dopoledne další poruchy přibývat, jak se od rána také děje."

Kvůli zhoršené sjízdnosti vozovek docházelo ráno ke zpoždění také na linkách českobudějovické MHD, zejména v lokalitách Srubec, Rudolfov, Kaliště a Staré Hodějovice.