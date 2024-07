close info Zdroj: Pavel Balek zoom_in Představení projektu v budově bývalé pošty vedle nádraží v Budějovicích.

„Letní site-specific projekty Divadla Continuo jsou každoroční jedinečnou divadelní událostí, při které tato mezinárodní skupina pravidelně oživuje zapomenutá, opuštěná či neznámá místa v jižních Čechách a proměňuje je na divadelní jeviště," dodává. Inscenace ZATÍM, DO TÉ DOBY, NAVŽDY bude už 28. projektem, které Divadlo Continuo od roku 1997 v netradičních kulisách připravuje.

„Jak již bývá pro tvorbu Continua typické, scénář pro tato představení píše samo místo – tentokrát je to budova bývalé pošty, její historie, její genius loci. Je to budova, přes kterou prošly osudy stovek tisíců lidí zapsaných do slov a vět v dopisech a poštovních zásilkách. Dopisy zcela neznámých a anonymních pisatelů doplní útržky korespondence Franze Kafky, Mileny Jesenské a dalších známých osobností,“ popisuje umělecký vedoucí souboru a režisér inscenace Pavel Štourač. „Inspirací se také staly zapomenuté a nikdy nedoručené zásilky i fiktivní dopisy, které nikdy nebyly napsány, dosud nevyprávěné či zapomenuté příběhy, malé, zdánlivě bezvýznamné události, které se odehrávají na pozadí těch velkých,“ prozrazuje.

Přípravy projektu jsou již v poslední fázi. „I letos se ho účastní na dvě desítky tanečníků, divadelníků, výtvarníků a muzikantů z celé Evropy, kteří se sjeli do Malovic, na Švestkový Dvůr, kde soubor sídlí a který slouží jako základna pro každoroční mezinárodní projekty. Spolu se členy Divadla Continuo vytvoří účastníci během jednoho měsíce inscenaci, v níž ani letos nebudou chybět originální divadelní postupy, pro které se tyto projekty staly vyhledávanou kulturní událostí. Na návštěvníky projektu čeká fyzická blízkost divadelní akce, imerzivnost, ve které se divák na základě své volby často stává spolutvůrcem příběhu představení, stejně jako hledání příběhu, detailů a souvislostí, interaktivnost, společný pohyb herců i diváků v prostoru, živá hudba, fyzické divadlo a výtvarná poezie," přibližuje Zuzana Bednarčíková, co publikum může čekat.

To vše mohou diváci zažít každý večer od 1. do 10. srpna vždy od 21 hodin v Českých Budějovicích, v budově bývalé pošty v Nádražní ulici. Vstupenky v ceně 390 korun, pro studenty a seniory za 290 korun, ZTP 50 % základní ceny, seženete v předprodeji na webu festivalu jiznisveraz.cz nebo na místě hodinu před začátkem představení do vyprodání kapacity. Představení ZATÍM, DO TÉ DOBY, NAVŽDY je součástí nultého ročníku festivalu Jižní Svéráz 2024, který pořádá České Budějovice - Evropské hlavní město kultury 2028 spolu s Jihočeským divadlem, Divadlem Continuo a REZI.DANCE Komařice.