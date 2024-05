Jižní Svéráz je první vlaštovkou kulturního programu Českých Budějovic - Evropského hlavního města kultury 2028. Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v pátek 17. května na Náplavce u Vltavy v Českých Budějovicích. Součástí zahájení bude pestrý program pro celou rodinu s koncerty a workshopy. Samotný festival představí desítky projektů Jihočeského divadla, Divadla Continuo, REZI.DANCE Komařice a potrvá až do září.

Představení projektu v budově bývalé pošty vedle nádraží v Budějovicích. | Foto: Pavel Balek

„Nultý ročník unikátního site-specific divadelního festivalu Jižní Svéráz nabídne jedinečné zážitky propojující divadlo a tajemnou atmosféru neobvyklých míst. Diváci se stanou součástí poutavých příběhů, které ožívají ve staré budově pošty v Nádražní ulici, pivovaru Samson, zámku Třeboň nebo v Holašovicích,” zve na festival kreativní ředitelka Českých Budějovic 2028 Anna Hořejší.

Festival se bude konat jednou za dva roky a program nultého ročníku 2024 nabídne opravdu nezapomenutelné zážitky. Slavnostní zahájení festivalu proběhne již 17. května na Náplavce u Vltavy v Českých Budějovicích.

„Jsem ráda, že se s reálnými výstupy vítězné přihlášky začíná tak brzy, což není v jiných Evropských hlavních městech kultury (EHMK) zvykem. Věřím, že se i díky tomuto festivalu podaří přiblížit obyvatelům našeho města a kraje, co to je projekt EHMK a co může přinášet již ve svých raných fázích,” zve na festival primátorka Dagmar Škodová Parmová.

Součástí slavnostního zahájení bude mimo pestrý program pro celou rodinu i odplutí Jihočeské odysey Malého divadla. „Jihočeské divadlo je hrdým partnerem festivalu a do letošního programu přispívá svým repertoárem. Letní sezónu na Otáčivém hledišti v Českém Krumlově, otevře činoherní premiéra podle románu Jane Austen Rozum a cit. Zde se diváci také mohou těšit na taneční představení kombinující zvuk, světlo, scénu a pohyb Egon Schiele - Autoportrét. V Holašovicích se odehraje nejoblíbenější česká opera Prodaná nevěsta pod širým nebem. V rámci festivalu ožije i zámek Třeboň inscenací Rožmberská noc v podání operního souboru Jihočeského divadla. Celý festival zakončí v září činohra únikovou hrou Záhada zmizelého sudomyče,” doplňuje ředitelka Jihočeského divadla Martina Schlegelová.

Diváci se v rámci festivalu vypraví i do malé vesnice na jihu Čech, do uměleckého rezidenčního domu REZI.DANCE v Komařicích. Soubor My kluci, co spolu chodíme, zde odehrají slavnostní improvizovanou Hostinu.

Dalším spolupořadatelem festivalu je i Divadlo Continuo, které uvede začátkem srpna unikátní projekt Zatím, do té doby, navždy odehrávající se v prostorách budovy bývalé pošty v Budějovicích. Jak je u Continua zvykem, scénář píše částečně sám prostor. Budete svědky kroniky každodennosti inspirované fragmenty korespondence lidí úplně neznámých, ale i osobností jako Franz Kafka nebo Václav Havel.

Kompletní program festivalu na www.jiznisveraz.cz.

České Budějovice získaly titul Evropského hlavního města kultury (EHMK) 2028. Pro město je zisk titulu příležitostí zlepšit kvalitu života místních obyvatel skrze kulturu. Jeden z projektů, který v rámci EHMK vznikl, je nový bienální multižánrový festival Jižní Svéráz, který díky své dramaturgii nemá v Česku ani v evropském kontextu obdoby. Více na budejovice2028.eu.

