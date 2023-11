Veronika Pospíšilová je celosvětově certifikovaná instruktorka jógy, vede jógové lekce, workshopy a pobyty s jógou. Založila neziskovou organizaci Hvězdice, díky níž se podařilo postavit v Kambodži školy. Kambodžské ženy také šijí oblečení inspirované jógou, které můžete koupit pod značkou Veroniky Pospíšilové Dharma Delight, a podpořit tak vzdělání nejchudších Kambodžanů.

Veroniku Pospíšilovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista v českobudějovické Solnici. | Foto: Gabriela Kalista

Jak by se správně měly obléct ženy na jógu?

Oblečení, ve kterém se praktikuje jóga, by mělo být především pohodlné. Já osobně doporučuji přírodní materiály, které vedou energii po těle, neškrtí, nepnou a člověk se v nich cítí příjemně. Nicméně každé z nás je příjemné mít na sobě něco jiného, proto je důležité ctít svou individualitu, vyzkoušet si oblečky, ve kterých budu praktikovat a až poté je pořídit. Konkrétně s mou značkou Dharma Delight nemáme velikosti oblečení, protože každý kus je originál a věříme, že daný kousek si vybírá zákaznici nikoli zákaznice kus oblečku.

Veroniku Pospíšilovou v šatech od Terezy Sabáčkové fotila Gabriela Kalista v českobudějovické Solnici.Zdroj: Gabriela KalistaJsou nějaké trendy týkající se oblékání žen na cvičení jógy?

Módní trendy jsou pořád nějaké a jógový svět není výjimkou. V současnosti je na jógu asi nejvíc fajn set sportovní podprsenky a legín ve stejném designu s nějakou volnější oversized mikinou. Ale jóga má tu výhodu, že ji můžete praktikovat úplně v čemkoli, kdykoli a kdekoli.

Co na ní máte ráda?

Vlastně úplně vše. Nacházím v józe odpovědi na mnoho otázek z každodenního života, které si člověk může klást prakticky neustále. Líbí se mi její univerzálnost a aplikovatelnost na úplně každou situaci v našich životech. Jóga má mnoho podob - nejedná se pouze o fyzickou ásanovou praxi na podložce, ale například i o zpěv posvátných manter, který utěšuje naše srdce, o dechové techniky, které čistí naši mysl nebo o různé meditace, které jsou úlevou pro naši duši. Dokáže být podporou ve chvílích, které jsou v našich osobních životech výzvou, a pomáhá opravdu na těle, duši i mysli zároveň.

Kolikery máte doma legíny na jógu?

Tak to upřímně vůbec netuším. Vzhledem k tomu, že legíny nosím skoro každý den, i když zrovna neučím nebo nepraktikuji, pár jich ve skříni mám. Kombinuji je na mnoho způsobů, a ač se to nezdá, s legínami můžete kromě sportovního looku vykouzlit i elegantní vzhled pomocí vhodně zvolených doplňků.

Jak jste se vůbec ke cvičení jógy dostala?

Narodila jsem se do rodiny, kde byla jóga součástí běžného každodenního života, takže by se dalo říct, že jsem si toto poslání vybrala vlastně již mnohem dřív, než by se mohlo zdát.

Jak o sebe pečujete?

Péče o sebe je podle mého názoru naprostým základem toho, jak lze v dnešním zrychleném světě vést šťastný život. Vzhledem k tomu, že náplní mého života je pomáhat druhým, je nutností vždy nejdříve vyživit sebe, aby měl člověk vůbec energii předávat cokoli dál. Každý den se snažím začínat svými vlastními rituály pro výživu těla, duše i mysli, abych pak měla celý den sílu řešit fungování nadace v Kambodži, prodej benefičních oblečků, vést soukromé yoga terapie a učit veřejné yoga semináře. Pokud bych ráno sama sobě ten kvalitně strávený čas nedala, vím jednoznačně, že bych přes den nezvládla nic.

Jaké oblečení se vám líbí?

Mám ráda, když je oblečení pohodlné, praktické a jednoduché. Nezastávám jeden styl a neoblékám se podle konkrétní škatulky, ale vždy podle toho, na co mám v daný okamžik náladu a co mě baví. Baví mě stylová rozmanitost, inspiraci v jednom stylu oblékání tedy u mě bohužel není možné najít.

Co říkáte jako žena v jiném stavu na těhotenské oblečení? Dá se sehnat něco hezkého na sebe?

Bohužel jsem v těhotenské módě nenašla nic, co by mě zaujalo. Řeším to momentálně tedy tak, že si kupuji vše, co bych si koupila i normálně, jen o číslo nebo dvě větší. Tak uvidíme, jak to půjde dál.

Ovlivnila Kambodža nějak vaše vnímání módy?

V Kambodži mají většinou v každodenním životě mnoho jiných starostí, než to, jak se obléci, ale jakmile mají nějakou společenskou událost, je pro ně velmi důležité dobře vypadat. Rozhodně mě 10 let působení tam ovlivnilo v tom, že Kambodžané si velmi zakládají na tom, jak se obléknou a neberou svůj vzhled na lehkou váhu. Nevím tedy, zda mě život tam ovlivnil v módě, ale jednoznačně mě obohatil v tom, jak k sobě přistupovat, jak se vnímat a jak se prezentovat i skrze to, jak se na danou příležitost obléknu.