Správné provedení tohoto cviku (plank – česky prkno) spočívá v opírání o lokty a špičky u nohou, přičemž celé tělo je vypnuté a v podstatě v jedné rovině. Dotek jiné části těla s podložkou není povolen. Rekordní údaj byl do České databanky rekordů zaregistrován na zahradě expozice Zlaté české ručičky v rámci akce Pelhřimov! Město rekordů žije! v pondělí 7. června.

Přečtěte si rozhovor s rekordmanem, který má rád životní výzvy. Mimo jiné je držitelem světového rekordu v uběhnutém půlmaratonu bosky na sněhu. Pořádá zážitkové semináře s přechodem střepů a žhavého uhlí, pomáhá lidem zvládnout jejich strachy a posunout jejich mentální i fyzické limity. Zabývá se životním koučinkem a v srpnu spatří světlo světa i jeho autentická kniha o nespravedlivém věznění ve Spojených arabských emirátech, Zlaté dno.

Co pro vás překonání dalšího rekordu znamená?

Jistý druh uspokojení. Potvrzení toho, co uvnitř sebe vím, ale přesto mě vždy takový důkaz znovu potěší. Důkaz, že naše lidské schopnosti, možnosti a hranice jsou obrovské a záleží jen na nás, jak moc tomu uvěříme a následně se o tom i přesvědčíme.

Jaký to má osobní rozměr a význam?

Pomáhá mi to i profesně. Věnuji se psychoterapiím a koučování lidí, především v oblasti zvládání zátěžových situací a strachů. Plank - česky prkno, je velmi obtížným cvikem, při kterém se musí překonávat silná zátěž a bolest, rozvíjí nejen naši fyzickou stránku, ale i psychickou pevnost, vůli a odolnost. Jelikož nemám k mé profesní praxi specifické vzdělání, ani žádný certifikát, ukazuje tento můj osobní výkon moji schopnost - umět zvládat obtížnou zátěž. A to se vlastně stává pro mě dostatečným potvrzením a certifikátem že to, co předávám a učím, mám sám svým životem a zkušenostmi z uvěřitelné části již zažité.

Trénoval jste nějakým způsobem?

Víceméně a nepravidelně. Nejsem přímým zastáncem přesného kondičního programu, který vede ke kulminaci fyzické výkonosti. Můj trénink spíše spočíval v občasné výdrži v planku, ve které jsem setrvával třeba jen 15 minut nebo také i hodinu a půl v četnosti tak třikrát krát v týdnu. K tomuto cviku jsem doplňoval dva další cviky na posílení vnitřních a vnějších břišních svalů a křížové oblasti. Také jsem několikrát týdně naboso běhal v terénu a prováděl kliky na posílení ramen. Největším tréninkem byla však pro mě mentální zkušenost a paměť těla při těchto opakovaných výdržích. Z toho jsem pak i při vlastním rekordu nejvíce čerpal.

Je to spíše o nastavení mysli, než o svalové hmotě člověka?

Ano, jsem o tom přesvědčen. Samozřejmě, že se nechá intenzivním tréninkem dojít ke kondici, která takový výkon může dobře podpořit. Největší síla je však v naší mysli a vnitřní koncentraci. Pokud jsme schopni udržet i při takové zátěži klidné a hluboké dýchání, tělo se daleko lépe srovnává i s velmi obtížnou situací, jinými slovy se adaptuje či aklimatizuje. A to platí při jakékoliv jiné zátěžové situaci. Pokud se v ní nedostaneme do paniky, daleko lépe se s ní srovnáme a zvládneme ji. A k tomu velmi pomáhá náš postoj ke strachu a jiným obtížným situacím a podmínkám. Pomocí našeho změněného přístupu k nim, můžeme dokonce naučit tělo, aby se jim nebránilo a nebojovalo s nimi. Tím se celkově naučíme přijímat v našich životech vše těžké a náročné.

Oslavil jste to nějak?

Vždy mám velkou radost, když mohu můj úspěch sdílet s mými přáteli a příznivci. S tím jsou spojené nejen jejich gratulace, ale především reference toho, co jim to přináší. Mnohým to pomáhá ve víře, že naše hranice a omezení jsou jen v našich myšlenkách a nemusí být zásadně spojené s věkem a fyzickými dispozicemi. A tyto zpětné reakce a odezvy, jsou pro mě tím největším oceněním a oslavou. Člověk má v sobě přirozenou potřebu být užitečným a přínosným, a to mu pomáhá naplňovat se spokojeností, štěstím a radostí.

Chystáte i další výzvy?

Rozhodně. Již jsem oficiálně novinářům, redaktorům a Agentuře Dobrý den Pelhřimov oznámil, bosý ultramaraton v délce 100 kilometrů. Ještě nevím, zda se k němu dostanu tento rok, ale rozhodně si překonání této mé další mety dopřeji. A další již avizovanou výzvou je dvojnásobné překonání mého lednového bosého běhu na sněhu. Tzn., že příští zimu ustanovím nový světový rekord v bosém běhu v mrazu, na sněhu a ledu, bez trička, v délce 42 kilometrů. A už teď se těším na další výzvy, které rozhodně ještě přijdou.