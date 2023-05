První žena v čele českobudějovické radnice, ale také maminka tří dětí. Z postu prorektorky Jihočeské univerzity pro zahraniční vztahy vešla po volbách Dagmar Parmová Škodová do primátorské kanceláře a hned si do skříně uložila několik párů lodiček.

Přiznává, že si na cestu z domova klidně vezme pohodlné tenisky, ale jakmile projde dveřmi na radnici, přezouvá se. Rozhovor s českobudějovickou primátorkou přinášíme v rámci nového projektu Jihočešky 2023, který startujeme u příležitosti Dne matek.

Preferujete nějakou barvu nebo styl?

Myslím, že Budějovičáci si už všimli, že kombinuji šaty a sako. Zatímco saka jsou většinou v tmavém tónu, tedy tmavě modrá nebo černá, barvu šatů preferuji červenou, protože se v ní cítím příjemně a vím, že mi přidává prosvětlující tón do tváře. Rozhodně nejsem kalhotová, ale a naopak sukňová a šatová. Zjistila jsme že, teď, když reprezentuji město, tak jsem se trochu vrátila k tomu sportovnějšímu a „šmrncovnějšímu“ stylu, čímž můj šatník trochu prokoukl. Přece jenom ten konzervativní způsob pohledu na vědkyně, profesorky a prorektorky je trochu jiný, takže to ovlivňovalo dřív i moje oblékání.

Máte ve své skříni na ramínkách rozvěšené komplety, které si vybíráte pro různé příležitosti?

Takhle urovnané to rozhodně nemám. Volím si šaty podle příležitostí, které mě ten konkrétní den čekají. Vždycky ale myslím na to, abych v jednom oblečení mohla absolvovat celý den. Vybírám i podle toho, co mi sluší, na druhé straně jsem ale konzervativní. Některé kousky si nechávám s tím, že si je třeba ještě někdy vezmu, ale občas si říkám, že bych ve své skříni potřebovala pořádný průvan.

Skříň ale máte i ve své primátorské kanceláři.

Mám tam své oblíbené kostýmkové kabátky, ale také krizovou bundu a mikinu, když musím někam z titulu své funkce vyrazit. Nechybí tam ale ani juniorský dres Motoru, který mi kluci podepsali a věnovali. Ano, mám tam i rezervní oblečení pro příležitosti, kterým já říkám „co kdyby“…

Jste maminkou tří dětí. Losujete ráno o koupelnu?

Naštěstí máme koupelen víc, takže žádný boj se nekoná. Je ale pravda, že zatímco má patnáctiletá dcera tam tráví ráno dlouhé minuty, já s dvojčaty se střídáme hodně rychle. Obvykle se stačím jen učesat, nalíčit a už vyrážíme z domova.

Probíhá stejně rychle i nakupování oblečení?

Přiznávám, že svůj čas měřím na minuty, takže preferuji rychlý nákup. Buď je to láska na první pohled nebo odcházím s prázdnou. K nákupu s nějakou stylistkou jsem ještě nedozrála.

Vyhradíte si alespoň občas chvíle jen pro sebe?

Když jsem bývala prorektorkou, vždycky jsem se snažila být v práci profesionální a doma zase tou maminkou. Při třech dětech to ani jinak nejde. A stejně to dělám i teď na pozici primátorky. Třeba běh pro nějakou dobrou věc absolvujeme společně jako rodina a vůbec se nestydím za to, že mám s sebou manžela i děti. Nejsem přece nějaký solitér a moji blízcí ke mně patří. Na druhé straně si ráda jednou měsíčně zajdu na kosmetiku a vychutnávám si příjemnou masáž obličeje a je to pro mě úžasná terapie.

