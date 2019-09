Ani učitelka, starostka, zakladatelka rodinného nebo canisterapeutického centra, nýbrž záchranářka. Vítězkou letošního 10. ročníku a držitelkou ocenění Žena regionu se totiž včera při slavnostním vyhlášení na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích stala Ilona Vintrová z Jaroškova na Prachaticku.

„Vítězství v soutěži pro mě bylo doslova šokem, na takové ovace nejsem zvyklá. Když mě zvali na pódium, myslela jsem, že omdlím. Dojít si pro ocenění ve společenském oblečení, navíc na podpatcích, není pro mě, jako pro někoho, kdo většinu života chodí v záchranářské uniformě, vůbec jednoduché,“ svěřila se po vyhlášení se svými pocity Jihočeška, která získala od veřejnosti nejvíce hlasů.

Pracuje jako záchranářka u Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje. Kromě toho ale působí také jako pečovatelka v Domově důchodců v Kúsově, v Domově klidného stáří v Pravětíně a má dvacet seniorů v domácí péči.

„Práce mě nabíjí. Jsem takový workoholik, ale snažím se z toho léčit, i když se mi to zatím moc nedaří,“ smála se 54letá Ilona Vintrová, které kamarádi říkají, že je pošuk a poděs. „Nemám ráda laxní lidi, vždycky když jedeme na výjezd, tak jsem taková akční,“ říká dáma, která ve svém volném čase hraje s dětmi divadlo a vede zdravotnický kroužek.

Ví, kdo ji do letošního ročníku přihlásil? „Byla to asi paní ředitelka jednoho dětského domova. Ačkoliv děti miluji, své jsem mít nemohla, tak jsem se stala mámou třech dětí, které jsem adoptovala. Jsou moc šikovné, jsem za ně ráda,“ vyprávěla Ilona Vintrová, která je také milovnicí psů. Sama má dvě čivavy, které si vzala z útulku. „Když mám volnou chvilku, tak vezmu svoje dvě čivavy z útulku a jdu do lesa běhat,“ dodala.

Na otázku, co je pro ni tou největší výhrou, odpověděla: „Když mohu někomu pomoci, zachránit mu život, vrátit ho do života nebo podat pomocnou ruku, když ji zrovna potřebuje.“

Jubilejní 10. ročník veřejně prospěšné soutěže Žena regionu se koná pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky, Asociace krajů ČR a Jihočeského kraje. Absolutní vítězka pro celou Českou republiku bude vyhlášena v rámci slavnostního galavečera v Praze.