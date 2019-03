České Budějovice – Vedení města uvažuje o změnách na náměstí Přemysla Otakara II

Stromy na českobudějovickém náměstí | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

Do dvou týdnů by se měly u Samsonovy kašny na budějovickém náměstí Přemysla Otakara II. objevit velké ozdobné květníky. V květnících budou katalpy – stromky se štíhlým kmenem a velkými listy. Podle náměstka primátora Ivo Moravce ozdobí až do konce roku střed města.