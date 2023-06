Výhradně řemeslná produkce od jídla až po tašky nebo talíře byla v nabídce ševětínského trhu. Letos se konal podruhé.

Trh v Ševětíně | Video: Edwin Otta

Spolek Ševětín žije pořádá už několik let trh, na kterém je v nabídce zboží skutečných řemeslníků, svíčky, keramika, levandulový olej, ale také koláče, zmrzlina, jogurty nebo škvarky a sádlo. A kdo chtěl, mohl se na velkých panelech v neděli 28. května 2023 dozvědět na náměstí pod kostelem něco o vydrách.

Podle Filipa Skřičky ze spolku Ševětín žije bylo na začátku cílem uspořádat něco, co v Ševětíně chybělo a dát dohromady i lidi z okolí, kteří se věnují nějaké řemeslné nebo farmářské výrobě. „Teď jsme to rozšířili na Jihočeský kraj. Trh pořádáme několikrát ročně, letos to bude pětkrát. V dubnu byl první," doplnil Filip Skřička.

Čaje od Martina

Mezi stánky se dalo najít i čajové zákoutí Martina Kindla z Českých Budějovic. „Jsem tady poprvé. Na trh jsem přivezl sedm druhů čajů, teplé i studené. Čaj vařím ráno, aby byl čerstvý a přivezu termosky, kde ho uchovávám," popsal Martin Kindl přípravu na nedělní akci. Do Ševětína přivezl třeba Kapské slunce, ovocnou směs, kde je ananas, šípek, jablko, myrtovník, citronová tráva a další přísady. Nebo indickou specialitu Masala chai. „To je koření, které jsem svařil dnes ráno s černým čajem v mléce," zmínil Martin Kindl, který se čajům profesně věnuje 16 let. Prodává čaje, sám si je míchá a ještě se věnuje tomu, že veřejnost seznamuje s tím, jak čaj může chutnat, jak se má připravit a podobně.

V Budějovicích provozuje s kolegou Čajírnu a kafírnu v Hradební ulici, Už jedenáct let. „Teď třetí rok jezdím na trhy," doplňuje s tím, že na trzích nabízí sypané čaje se svou značkou Čaje od Martina. Jednou týdně je na budějovickém trhu na Piaristickém náměstí. „Zatím to zvládáme," říká Martin Kindl k tomu, jak covid a jiné problémy doléhají na jeho podnikání. A jak se k čajům dostal? Po gymnáziu hledal brigádu, když si chtěl zaplatit jazykovou školu.