Už v pátek budou Jihočeši volit své europoslance. V Dobřejovicích, obci s 275 obyvateli, patřící samosprávou pod Hosín, dostanou obyvatelé k hlasovacím lístkům i anketní.

Jak uvedl starosta Hosína Jan Říčánek, vyjadřovat se tu totiž místní budou k podobě nové železniční trati, jež by zde měla vyrůst v rámci výstavby IV. železničního koridoru, a to v úseku mezi Nemanicemi a Ševětínem. Vést má totiž 560 metrů od zástavby, což se některým nelíbí. Celá věc proto skončila u Nejvyššího správního soudu. „Otázka bude jednoduchá: Souhlasím se současně navrženou trasou koridoru poblíž obce Dobřejovice za podmínky, že Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) splní svá vstřícná opatření, která navrhla ke zmírnění negativního dopadu této stavby,“ upřesnil starosta.

Dodal, že výsledek naznačí, jestli budou i nadále odvolávat, nebo ukončí soudní tahanice a dojdou se SŽDC k nějaké shodě.

V rámci IV. železničního koridoru by se měly v úseku Nemanice – Ševětín stavět dva tunely Hosínský (3120 m), vedoucí mezi Hrdějovicemi a Borkem a ústící u Dobřejovic, a Chotýčanský (4775 m), jenž by vedl k Vitínu. Trať by měla vést 560 metrů od zástavby Dobřejovic.