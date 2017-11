K narozeninám dostane květinu z klobás

Doubrava/ Chrášťany – Slavnostní atmosféra panovala v pátek dopoledne v Doubravě nedaleko Chrášťan. Poslední říjnový den tu oslavil devadesátiny Jan Valvoda. Právě v pátek mu proto přišel popřát i chrášťanský starosta Josef Vomáčka.

„Já si Malého Honzíka pamatuji ještě coby malý kluk, když on po vesnici jezdil na pionýru. Já mu to tehdy tak záviděl,“ přidal hned starosta Chrášťan jednu historku o Malém Honzíkovi. Tomu zde totiž nikdo jinak neřekne. Jan Valvoda měří totiž jen 125 centimetrů.

„Když jsem se narodil, hned mě odvezli do Prahy. Už od narození mám potíže se štítnou žlázou. Tehdy se to ještě neumělo léčit, dneska bych normálně vyrostl,“ vysvětloval oslavenec, který je díky své výšce nejmenším mezi devadesátníky v Čechách.



Návštěva starosty byla ovšem jen jakousi předzvěstí dalších oslav. To ještě Jan Valvoda netušil, co všechno jej čeká večer. K takovému životnímu jubileu patří i veselí, jedno takové bylo naplánované na páteční večer. A jak to tak vypadalo, slavit by se mohlo klidně až do rána.



„Sejde se tu asi devadesátka lidí, dobrovolní hasiči z Doubravy a okolních obcí, kapela bude, chystá se maso a ženy nechaly Malému Honzíkovi udělat květinu z klobás,“ řekl více Josef Vomáčka o dárku pro oslavence. Právě maso má totiž Malý Honzík nejradši. V době návštěvy mu také na plotně stály vepřově nožičky, které má tak rád.



„Zbytky pak házím oknem rovnou slepicím,“ dodal se smíchem oslavenec, který vedle toho také luští osmisměrky a kouká na televizi.

„Nejradši mám Komisaře Rexe,“ prozradil Jan Valvoda. „A také rád poslouchám muziku, nejradši dechovku,“ dodal. Tou jeho nejoblíbenější je písnička s názvem Alpiny. „Vždycky když je nějaká akce a Honzík je přítomný, tak se mu ta písnička objedná, on si sedne doprostřed a ženské kolem něj tančí,“ vyprávěl chrášťanský starosta.