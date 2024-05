K narozeninám si budějovická kapela MP3 nadělí benefiční koncert

Patnáct let na hudební scéně slaví letos českobudějovická kapela MP3. A to už chce pořádnou oslavu. Nebyla by to ale MP3, kdyby tím nechtěla pomoci ještě někomu jinému. A tak na sobotu 18. května chystá v budějovickém klubu K2 benefiční koncert.

Českobudějovická kapela oslaví 15 let na hudební scéně. | Foto: Se souhlasem kapely MP3