České Budějovice – ODS a piráti se pokusí prosadit referendum o budoucnosti sportovní haly.

Dvě palubovky místo jedné, to je klíčová přednost projektu nové sportovní haly. Obě budou zcela samostatné i s hledištěm. Vizualizace a model: | Foto: Ateliér 8000

Najít provozně, ekonomicky i politicky schůdné řešení pro dosluhující sportovní halu chce budějovická ODS spolu s piráty. Vyzývá ostatní zastupitelské kluby vyjma ANO k diskusi u kulatého stolu. Může tak zvrátit rozhodnutí starou halu letos zbourat a na jejím místě do dvou let vybudovat za téměř 700 milionů multifunkční centrum.



Podle zástupců obou opozičních stran by do takového záměru měla výrazně promluvit i veřejnost, odkud se dlouhodobě ozývají výhrady. „Na zasedání zastupitelstva navrhneme vyhlášení místního referenda,“ prohlásil předseda jihočeské ODS Martin Kuba. Nenajde-li referendum většinovou podporu v zastupitelstvu, může je iniciovat petice s alespoň 7,5 tisíci podpisy občanů. Dosud na ní figuruje 600 jmen. Kritikům vadí vysoká cena, pro sportovní účely zbytečná a přitom nákladná víceúčelovost objektu, nedostatečná příprava akce či absence široké diskuse. „Projektu měla předcházet studie proveditelnosti, měly by se specifikovat skutečné potřeby sportovních klubů,“ naznačuje předseda zastupitelského klubu pirátů Lukáš Mareš.



Současná koalice odsouhlasila vypsání výběrového řízení na stavitele nové haly v lednu a její záměr trvá. Akci chce podle náměstka primátora Petra Holického (ANO) zahájit v květnu.



Koalice v čele města přitom počítá s tím, že vypíše výběrové řízení na dodavatele stavebních prací co nejdříve. Nyní se podle primátora Jiřího Svobody (ANO) projednává poslední z potřebných stavebních povolení. „Vypsání veřejné zakázky jsme jednomyslně schválili v radě města sedmého ledna,“ říká Jiří Svoboda.



Vedení Českých Budějovic nechalo aktuálně zpracovat i statický posudek na ocelové konstrukce v hale. Jde především o střechu. „Rekonstrukce haly s využitím současné konstrukce je v zásadě nemožné. Konstrukce by se musela odborně demontovat a nákladně upravit, aby odpovídala dnešním normám,“ upozorňuje primátor s tím, že rekonstrukce by byla dražší, než nová stavba.



Náměstek primátora František Konečný (ANO) zdůrazňuje, že halu v tomto okamžiku není potřeba uzavřít. Jedná se však o objekt na dožití. „Jen nevíme na jak dlouho, jestli na rok, dva nebo pět let,“ míní František Konečný a připojuje názor, že současná hala obsahuje dvě „časované bomby“. Konstrukci, která neodpovídá současným normám z hlediska zatížení sněhu, protože v době vzniku byla snaha konstrukci co nejvíce odlehčit. Druhým problémem je využití azbestu jako izolačního prvku v hale. Panelů s azbestem má hala 1400 metrů čtverečních. Pro Františka Konečného jsou to vážné důvody, proč současnou halu zbourat a nahradit ji novou.



Primátor Jiří Svoboda pak hájí víceúčelovost projektu nové haly s tím, že v Budějovicích teď není odpovídající objekt, kde by se daly pořádat hudební a podobné akce pro 2500 diváků. Na zimním stadionu je to podle primátora komplikované a Jiří Svoboda si myslí, že by takovou halu využilo nejen město ale i pořadatelé řady kulturních akcí. „Záměr stavět halu odsouhlasilo prosincové zastupitelstvo,“ připomíná náměstek primátora Petr Holický (ANO).



Jestli ANO podpoří opoziční návrh vypsat ke stavbě haly referendum, se zatím podle Jiřího Svobody neví. Juraj Thoma, lídr dalšího koaličního klubu OPB, pro Deník zmínil, že jeho strana se nebojí debaty o hale a podpoří její uskutečnění v zastupitelstvu. Ale zda by klub OPB hlasoval i pro možné referendum, o tom teprve bude příští týden jednat. „Já podporuji stavbu nové haly od roku 2013,“ doplnil.



Koaliční zastupitelský klub STAN a ČiB bude teprve o po᠆stoji k referendu hovořit. „Důležitá je formulace otázky. Nevíme, jaké bude její znění,“ upozorňuje náměstek primátora Viktor Vojtko.



Zastupitelstvo, které by mohlo jednat o vyhlášení referenda, připadá na 11. února 2019.



Už před deseti lety schválila rada města záměr zrekonstruovat halu ve Stromovce. Počítalo se s náklady 148 milionů, v lokalitě měl vzniknout i parkovací dům. Později se zvolila varianta stavby úplně nové haly. Aktuální podoba záměru je následující: Dvě palubovky místo jedné, to je klíčová přednost projektu nové sportovní haly. Obě budou zcela samostatné i s hledištěm. Větší hlediště víceúčelové haly má pojmout podle charakteru akce od 2250 až po 2690 diváků, což je prakticky dvojnásobek dnešní kapacity.