K poctě amerického stíhacího pilota, kapitána R. F. Reutera, který byl 17. dubna 1945 sestřelen v katastru Boršova nad Vltavou, se již po desáté vydají běžci na krosový běh v okolí obce.

Podle starosty Jana Zemana je náročný běh s broděním Vltavou připomínkou výcviku bojových pilotů, kteří museli trénovat i na to, že po nouzovém přistání budou muset překonat vodní tok. „Dnes jsme měli poradu, jak budeme značit trasu,“ uvedl včera k hlavnímu závodu Jan Zeman. „Povodí Vltavy nám ohlásilo průtok pod dvacet kubíků,“ dodal Jan Zeman k hlavní atrakci závodu – brodění a připojil, že v den závodu už teklo i 32 kubíků za vteřinu. Takže překonání koryta řeky by měli běžci zvládnout.

Bezpečnost cesty přes Vltavu zajišťují i boršovští hasiči, kteří napínají mezi břehy dvě pomocná lana.

„Účast by mohla být hodně dobrá, nic moc se nekoná, připraveno mám dvě stě padesát čísel,“ říká Jan Zeman s tím, že akce je velkým zážitkem. „Jezdí k nám lidé z celé republiky. Na začátku mají obavy, jak to dopadne, ale pak jsou nadšeni. Kdo to jednou zkusí, nikdy nezapomene,“ zdůrazňuje Jan Zeman.

Pořadatelé pamatují také na děti. Ty dostanou šanci v závodu na osm set metrů, nebrodí ovšem řeku, ale probíhají raftem naplněným vodou. Na divácky atraktivní doběh hlavního závodu očekává starosta zhruba od 12 do 13 hodin. Vloni se účastnilo 135 dospělých a 62 dětí. Trať zdolali účastníci i ve velkém vedru, které lze očekávat i letos.