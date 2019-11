Jeden večer si v Jaronicích u zlatavého moku řekli, že by bylo fajn mít v obci betlém. A protože slovo dalo slovo, jaronickou náves teď nově zdobí hned tři sochy.

Autorkou dvou soch jaronického betlému je Hana Čertková (na snímku). V celé své kráse betlém obyvatelé Jaronic uvidí při slavnostním rozsvícení stromku, které se uskuteční v neděli 1. prosince od 17 hodin. | Foto: Deník/ Jaroslav Sýbek

„Je to Marie, Josef a Jezulátko,“ přiblížila biblické postavy Hana Čertková, která je autorkou dvou z nich – Marie a Jezulátka. Tu třetí vytvořil Martin Král, sochař a řezbář z Brna. „Sochy stojí pod přístřeškem, což má být připomínka chléva,“ uvedla s tím, že ještě letos bude betlém na návsi jen na chvíli, už příští rok by zde ale mohl být celoročně. To ale ukáží až jednání s paní starostkou.