Českobudějovický historik Jan Schinko zavzpomínal na období Velikonoc, jak je prožíval, když byl ještě malý kluk.

Historik Jan Schinko | Foto: Archiv

„Co jsem odvodil z dobových listů a od mamky a taťky, slavily se Velikonoce za 1. republiky různě, většinou podle společenského postavení. Nejvyšší vrstvy jezdily do Bad Ischlu. Pomlázky se dodržovaly. Mám dojem, že taťka, který měl čtyři sestry, se šlehání nezúčastnil, mohlo by to dopadnout obráceně,“ líčí s úsměvem Jan Schinko.